Taipei Siaga! Hantavirus Renggut Nyawa, Tikus Kini Jadi Buruan Utama

Taipei kini berada dalam posisi siaga tinggi. Kabar mengejutkan datang setelah satu kasus kematian akibat infeksi Hantavirus dilaporkan terjadi di ibu kota Taiwan tersebut.

Melansir laporan stasiun televisi China Central Television (CCTV) pada Jumat (9/5/2026), otoritas Taipei tidak mau ambil risiko. Langkah sanitasi besar-besaran langsung digelar di seantero kota. Titik-titik pemasangan umpan tikus ditambah secara drastis untuk memutus mata rantai penyebaran.

Perburuan Hewan Pengerat

Pemerintah setempat tidak hanya mengandalkan racun dan jebakan. Sejumlah tenaga ahli pemantauan dan pengendalian hewan pengerat telah dikerahkan ke lapangan. Mereka bertugas membantu warga secara langsung dalam upaya pencegahan dan memastikan pemukiman bersih dari tikus.

Meski hingga saat ini baru satu kasus yang dikonfirmasi secara resmi di Taipei, kekhawatiran masyarakat telanjur membuncah. Pasalnya, virus yang dibawa oleh hewan pengerat ini dikenal memiliki tingkat fatalitas yang tidak bisa dipandang sebelah mata.

Tragedi Maut di Kapal Pesiar MV Hondius

Ancaman Hantavirus ternyata tidak hanya menghantui daratan Taipei. Kabar lebih mengerikan datang dari laut lepas. Wabah mematikan dilaporkan menghantam kapal pesiar asal Belanda, MV Hondius, yang tengah berlayar dari Argentina menuju Cape Verde.

Berdasarkan data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sebanyak tujuh orang di atas kapal tersebut dinyatakan terinfeksi. Tragisnya, tiga di antaranya dilaporkan meninggal dunia dalam perjalanan. Insiden ini kian mempertegas betapa cepat dan mematikannya serangan virus ini jika tidak segera ditangani.

Mengenal Bahaya Hantavirus

Sebagai informasi, Hantavirus merupakan kelompok virus yang menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan pengerat, terutama tikus. Penularan bisa terjadi melalui air liur, urine, hingga kotoran tikus yang terhirup oleh manusia.

Secara medis, virus ini dikenal mampu memicu dua kondisi fatal: demam berdarah dengan sindrom ginjal serta sindrom paru akibat Hantavirus. Keduanya memiliki gejala yang berat dan sering kali berujung pada kematian jika terlambat mendapatkan penanganan medis.

Dunia kini menanti langkah antisipatif global agar serangan virus yang bersumber dari tikus ini tidak meluas menjadi pandemi baru yang mengancam keselamatan publik.