Tak Ada Jalan Keluar, Trump Hanya Punya Opsi 'Menyerah' pada Iran

Pakar Hubungan Internasional ternama John Mearsheimer menyebut strategi Presiden AS Donald Trump terhadap Iran menemui jalan buntu.

Ukuran Font Kecil Besar

Pakar Hubungan Internasional terkemuka sekaligus begawan aliran Realisme, John Mearsheimer, melontarkan analisis menohok terkait kebuntuan diplomasi Amerika Serikat di Timur Tengah. Dalam wawancara terbaru di program Breaking Points edisi April 2026, Mearsheimer menyebut pemerintahan Donald Trump kini berada dalam posisi "skakmat" geopolitik.

​Mearsheimer menegaskan bahwa retorika keras Washington terhadap Iran telah membentur tembok kokoh. Menurutnya, satu-satunya pilihan nyata yang tersisa bagi Trump adalah mengakui kegagalan strategi dan duduk di meja perundingan dengan mengikuti persyaratan yang diajukan oleh Teheran. Dalam bahasa yang lebih lugas, Mearsheimer menyebutnya sebagai sebuah "penyerahan diri" (surrender).

​Siapa John Mearsheimer?

​Bagi publik yang mengikuti isu global, nama John Mearsheimer bukanlah sosok sembarangan. Ia adalah Profesor Ilmu Politik di University of Chicago yang dikenal sebagai "arsitek" dari teori Offensive Realism.

​Latar belakangnya sebagai lulusan West Point dan mantan perwira Angkatan Udara AS memberikan warna tersendiri dalam analisisnya yang dingin dan tanpa kompromi. Mearsheimer adalah sosok di balik buku fenomenal The Tragedy of Great Power Politics. Ia dikenal konsisten berargumen bahwa negara bertindak berdasarkan kekuatan nyata dan kepentingan nasional, bukan atas dasar moralitas atau retorika ideologis semata.

Pandangannya sering kali kontroversial namun sulit diabaikan oleh para pengambil kebijakan di Pentagon maupun Gedung Putih.

​Kegagalan Strategi Tekanan Maksimum

​Menurut pengamatan Mearsheimer, kebijakan "Maximum Pressure" yang selama ini diagung-agungkan Trump terbukti mandul. Alih-alih tunduk karena sanksi ekonomi yang mencekik, Iran justru bertransformasi menjadi kekuatan yang lebih tangguh.

​"Strategi menekan Iran melalui sanksi dan ancaman militer tidak membuahkan hasil. Bukannya bertekuk lutut, Teheran justru mempercepat program nuklirnya dan memperluas pengaruh regional mereka secara signifikan," ujar Mearsheimer dalam diskusi yang dipandu Krystal Ball dan Saagar Enjeti tersebut.

​Iran Memegang ‘Kartu AS’

​Mearsheimer menyoroti realitas pahit bahwa dalam kebuntuan ini, Iran justru memegang daya tawar yang lebih kuat. Ketahanan Iran terhadap tekanan luar negeri telah teruji, ditambah kemampuan mereka untuk melakukan serangan asimetris yang mampu melumpuhkan kepentingan AS serta sekutunya di kawasan Selat Hormuz.

​Ia mengkritik keras ilusi kemenangan militer yang sering didengungkan para politisi di Washington. Baginya, janji "kemenangan total" atas Iran adalah delusi politik belaka.

​"Invasi darat ke Iran adalah skenario bunuh diri, sementara serangan udara saja tidak akan pernah cukup untuk menghentikan program nuklir mereka, apalagi menggulingkan rezimnya," tegasnya dengan nada lugas.

​Negosiasi Sebagai Kekalahan Terselubung

​Lebih jauh, Mearsheimer menjelaskan bahwa jika akhirnya Trump bersedia melakukan negosiasi, hal itu dilakukan karena AS memang sudah tidak memiliki pilihan lain. Namun, mengingat posisi Iran yang sedang berada di atas angin, syarat-syarat dalam perundingan tersebut dipastikan akan lebih menguntungkan pihak lawan.

​"Menerima syarat-syarat lawan setelah gagal menekan mereka secara efektif adalah definisi dari menyerah, meskipun dibungkus dengan bahasa diplomasi," tambahnya.

​Dilema 'Perang Tanpa Akhir'

​Analisis Mearsheimer juga menyentuh sisi domestik AS. Trump saat ini terjepit di antara janji kampanye untuk mengakhiri "perang tanpa akhir" (endless wars) dengan kebijakan luar negerinya yang justru menyeret AS ke ambang konflik besar dengan Iran.

​Posisi pemerintahannya kini sangat rawan secara politik. Semakin lama Washington menunda untuk mengakui kenyataan geopolitik ini, semakin buruk posisi tawar yang akan dimiliki Amerika Serikat di masa depan. Bagi Mearsheimer, realisme dalam politik internasional menuntut pengakuan atas fakta di lapangan, bukan sekadar berlindung di balik jargon-jargon kampanye.