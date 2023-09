Tak Ada Kebijakan One Way Tol Jakarta-Cikampek Selama Mudik Lebaran

Sejumlah kendaraan memadati kawasan Simpang Jomin, Karawang, Jawa Barat,. Korlantas Polri memastikan tak ada kebijakan one way di Tol Jakarta-Cikampek pada arus mudik tahun ini [foto: Inilah.com/Agus Priatna]

Korlantas Polri memastikan tidak ada penerapan one way atau kebijakan satu arah di ruas tol Jakarta-Cikampek selama arus mudik Lebaran tahun ini.

"Kita diuntungkan yang telah disiapkan Jasa Marga di Cikampek lajur 4x2 sehingga isu kemarin dari Cipularang tertahan karena one way di Cikampek kita tidak berlakukan one way di Cikampek," kata Kakorlantas Polri Irjen Pol Firman Shantyabudi, Rabu (5/4/2023).

Firman mengatakan, one way hanya diberlakukan di tol Cipali. Sedangkan untuk tol Jakarta-Cikampek hanya contraflow dengan maksimal mengambil 2 ruas jalan dari arah Bandung.

"Sehingga (kendaraan) yang dari Cipularang bisa mengarah ke Jakarta. Ini juga menguntungkan PO Bus yang mengedrop penumpang di wilayah Timur bisa segera kembali mengambil penumpang dari Jakarta," jelas Firman.

Sebelumnya, Direktur Penegakkan Hukum Korlantas Polri Brigjen Aan Suhanan memprediksi puncak arus mudik Hari Raya Idul Fitri terjadi mulai 18-21 April 2023.

"Kita prediksi tanggal 18 (April) malam, ini mulai ada kepadatan. Mulai ada peningkatan sampai tanggal 21 (April) atau H-1 ini kalau yang lebarannya tanggal 22. Jadi kita prediksi 18-21 April puncak arus mudik," ujarnya, Selasa (28/3/2023).

Dirinya juga memprediksi puncak arus balik yang bakal terjadi sejak 25-30 April 2023 untuk gelombang pertama.

Arus mudik sendiri diprediksi terbagi menjadi dua gelombang. Hal tersebut lantaran pada 1 Mei 2023 merupakan hari libur nasional atau Hari Buruh.

"Ada dua gelombang nanti untuk arus mudik, karena tanggal 1 Mei itu liburan, tanggal merah. Prediksi yang kedua tanggal 30 April gelombang kedua untuk arus balik," tandasnya.