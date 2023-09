Tak Ada Logo Bir di Sirkuit, Heineken Pasang Tagline Bijak

Panitia Formula E Jakarta memastikan tak ada iklan bir Heineken yang ditampilkan selama balapan Formula E di Jakarta.

Marketing Director of Multi Bintang Indonesia Jessica Setiawan mengatakan iklan bir di sirkuit akan diganti dengan tagline.

"Kami tidak akan memunculkan iklan produk bir di sirkuit, tetapi kami ganti dengan tagline When You Drive, Never Drink" ujar Jessica dalam konferensi pers virtual, Selasa (31/5/2022).

Tagline yang dicanangkan merupakan bentuk komitmen mereka untuk mewujudkan misi dalam partnership ajang kejuaraan otomotif itu. Perusahaan bir Heineken sudah bekerja sama dengan ajang kejuaraan otomotif Formula E sejak 2019.

Heineken juga akan menggelar acara nonton bareng di Mal Ashta, kawasan SCBD, Jakarta Selatan. Di lokasi itulah Heineken akan melakukan promosi mulai dari penjualan bir sampai pemasangan iklan mereka.

Jessica mengatakan, lokasi nobar nantinya merupakan tempat yang memang membolehkan konsumsi minuman keras untuk usia 21 tahun ke atas. Karena itu, tidak akan ada masalah untuk menjual bir dan mempromosikannya di sana.

"Buat kami di Heineken balik lagi di komitmen kami. Kami tidak melihat dari segi pembatasannya, kami melihat dari kami sendiri, bagaimana kami mempromosikan brand kami secara tanggung jawab," jelasnya.

Gelaran nobar ini, kata Jessica, merupakan penyesuaian atas kebijakan yang ada di Jakarta. Ia mengaku tak keberatan dan menghormati budaya dan norma masyarakar setempat.

"Jadi kami menyesuaikan saja dari hasil diskusi (terkait logi dan larangan berjualan bir di area sirkuit)," pungkasnya.