Tak Cukup Blokade Hormuz, Trump Pertimbangkan Serangan Militer Terbatas ke Iran

Selain blokade Selat Hormuz, Donald Trump kini pertimbangkan serangan militer terbatas ke Iran setelah perundingan di Islamabad buntu.

Ukuran Font Kecil Besar

Tensi panas di Timur Tengah berada di ambang ledakan besar. Tak puas hanya dengan memerintahkan blokade total di Selat Hormuz, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kini dilaporkan tengah menimbang opsi serangan militer terbatas terhadap sasaran-sasaran strategis di Iran.

Laporan terbaru dari The Wall Street Journal, Senin (13/4/2026), mengungkapkan bahwa opsi 'serangan terbatas' tersebut muncul di meja kerja Trump hanya beberapa jam setelah meja perundingan di Islamabad, Pakistan, berujung buntu pada Minggu (12/4/2026).

Sumber internal Gedung Putih menyebutkan bahwa Trump sebenarnya juga dihadapkan pada pilihan serangan udara skala penuh. Namun, opsi 'karpet bom' tersebut kemungkinan besar ditepis mengingat risiko destabilisasi kawasan yang sangat tinggi dan keengganan Trump untuk menyeret AS ke dalam perang berkepanjangan yang tak berujung.

Gagal di Islamabad

Upaya diplomasi yang sedianya diharapkan mendinginkan suasana justru berakhir antiklimaks. Padahal, pembicaraan di Islamabad yang dimulai Sabtu (11/4/2026) sempat diiringi pengumuman gencatan senjata selama dua pekan.

Namun, pada Minggu pagi, Wakil Presiden AS J.D. Vance mengonfirmasi bahwa kesepakatan gagal dicapai. Pihak Iran melalui Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Esmail Baghaei, mengakui adanya kesepahaman di sejumlah isu, namun kedua negara tetap 'keras kepala' pada dua atau tiga poin kunci yang menjadi substansi utama konflik.

Blokade Dimulai Malam Ini

Sebagai respons langsung atas kegagalan tersebut, Washington langsung mengaktifkan mesin perangnya. Trump telah menginstruksikan Angkatan Laut AS untuk melacak dan mencegat semua kapal yang nekat bertransaksi dengan Iran untuk melewati Selat Hormuz.

Komando Pusat AS (CENTCOM) pun sudah dalam posisi siaga satu. Mereka bersumpah akan menyumbat seluruh lalu lintas maritim dari dan menuju pelabuhan-pelabuhan Iran mulai Senin malam ini pukul 21.00 WIB (14.00 GMT).

Dunia kini menanti, apakah 'serangan terbatas' tersebut akan benar-benar dilakukan, atau sekadar gertakan diplomatik tingkat tinggi untuk memaksa Teheran kembali ke meja runding dengan posisi tawar yang lebih lemah.