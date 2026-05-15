Tak hanya Habiskan Uang, Judol Dapat Berdampak pada Tumbuh Kembang Anak dan Perubahan Perilaku

Polisi menggiring sejumlah tersangka kasus perjudian daring di Perkantoran Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta, Minggu (10/5/2026). (Foto: Antara)

Kriminolog dari Universitas Indonesia (UI), Adrianus Meilala mengungkapkan kekhawatirannya pada anak-anak yang terpapar atau terlibat dengan kegiatan judi online (judol).

Menurutnya, Judol bukan hanya mampu menghabiskan uang dalam jumlah besar, namun juga memiliki efek lain pada tumbuh kembang anak.

"Efeknya tidak hanya terkait dengan perilaku, di mana mereka menghabiskan misalnya uang jajan atau uang sekolah mereka untuk kegiatan yang tidak produktif, tetapi juga itu kan secara moral, secara sikap juga dikhawatirkan akan ada perubahan negatif, kalau anak akan berpengaruh pada tumbuh kembang anak," ucap Adrianus kepada inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Jumat (15/5/2026).

Padahal target pemerintah adalah untuk mencapai generasi emas 2045. Tentu hal ini akan menjadi penghambat. Karena itu, ia menilai ada dua faktor utama yang dapat dilakukan untuk mencegah anak-anak terlibat dalam praktik judol.

"Pertama, langkah pemerintah untuk menunda penggunaan atau utilisasi media sosial pada anak-anak, hingga sampai pada titik di mana mereka sudah dikategorikan sebagai cukup umur, itu menurut saya strategis," jelasnya.

Memang, lanjut Adrianus, pada awalnya pemerintah membuat sebuah aturan pada anak terkait penggubaan media sosial, hanya difokuskan untuk fitur scrolling dan chatting. Namun hal-hal seperti ini menurutnya, juga cukup dekat membawa anak menuju platform judol.

"Mengapa? Karena bagian dari hal-hal yang scrolling itu juga adalah informasi mengenai judi online. Kalau mereka dibatasi penggunaannya lalu kemudian tentu harus membatasi akses terkait dengan situs-situs ataupun portal, akun judi online," ungkapnya.

Yang kedua, banyaknya pelanggaran hukum pada media sosial misalnya penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, penyebarluasan pornografi, lalu menyebarkan meta hoaks, Adrianus menilai hal seperti ini tentu dapat mengganggu kenyamanan.

"Pada dasarnya (adanya hal seperti itu) diharapkan menjadi suatu literasi bagi anak-anak untuk tidak membuat hal yang sama. Demikian juga penangkapan-penangkapan pelaku-pelaku judi online hari-hari ini yang gencar dilakukan oleh pemerintah, maka moga-moga juga diatur oleh mereka," tutur Adrianus.

Selain itu, ia mengatakan orang tua juga harus memiliki peran besar dalam mengatur penggunaan media sosial pada anak.

"Orang tua diharapkan (kalau) mengetahui hal itu, menjadi suatu panduan untuk mengatakan tidak pada anak-anak mereka, untuk meminimalisir mereka berinteraksi dengan judi online," paparnya.