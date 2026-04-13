Tak Ingin Semrawut Lagi, Pramono Ingin Semua Kabel Optik di Jakarta Lewat Bawah Tanah

Warga duduk di dekat kabel semrawut di Jalan Raya Kapuk, Jakarta, Selasa (30/9/2025). Warga setempat mengeluhkan semrawutnya jaringan kabel utilitas di wilayah tersebut karena mengurangi kenyamanan dan keindahan kota, serta berpotensi membahayakan pengguna jalan. (Foto: Antara/Muhammad Rizky Febriansyah/rwa)

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan pihaknya akan memprioritaskan penataan kabel semrawut di ibu kota dalam beberapa tahun ke depan.

Namun, Pramono mengakui bahwa pembenahan infrastruktur kabel ke bawah tanah tidak bisa diselesaikan dalam sekejap.

"Tapi ini memerlukan waktu, tidak bisa bimsalabim semuanya akan selesai. Tetapi, Pemerintah DKI Jakarta telah mempunyai program untuk itu," ujar Pramono di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (13/4/2026).

Sebelumnya, kabel menjuntai di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat, baru-baru ini juga viral lantaran tersangkut sebuah bus.

Menanggapi hal itu, Pramono menegaskan landasan hukum untuk membenahi masalah tersebut kini sudah kuat melalui penandatanganan Peraturan Daerah (Perda).

Pramono menjelaskan, langkah strategis yang kini tengah dijalankan adalah program Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT).

Melalui program ini, kabel-kabel udara yang menggantung akan dipindahkan ke bawah tanah demi menjamin aspek keamanan dan estetika kota.

"Perda-nya sudah saya tandatangani. Dan sekarang ini kita akan mulai fokus, konsentrasi untuk memasukkan kabel ke dalam (tanah)," ujar Pramono.

Meski anggaran dan regulasi sudah tersedia, namun luasnya wilayah Jakarta serta kompleksitas jaringan utilitas eksisting menjadi tantangan teknis di lapangan.

Hal inilah yang membuat pengerjaan tidak bisa dilakukan secara terburu-buru.

Kendati demikian, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Bina Marga terus melakukan progres pengerjaan SJUT di titik-titik rawan untuk meminimalisasi gangguan aktivitas masyarakat serta mencegah terulangnya kecelakaan akibat kabel yang kendur atau menjuntai ke jalan raya.

