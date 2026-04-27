Tak Lagi Terpusat di Monas, Aksi Buruh 1 Mei Terbagi di 3 Lokasi

Pola aksi peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) pada 1 Mei 2026 diperkirakan berubah. Jika sebelumnya terpusat di kawasan Monas, tahun ini aksi buruh diprediksi akan tersebar di tiga titik berbeda di Jakarta.

Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Aries Syahbudin mengaku telah menerima informasi awal terkait rencana aksi yang akan digelar oleh sejumlah kelompok buruh.

"Berkaitan dengan perkembangan situasi bahwa di tanggal 1 Mei itu akan ada pelaksanaan kegiatan May Day. Saya sudah mendapatkan informasi di awal mengenai sejumlah agenda yang akan dilakukan oleh rekan-rekan buruh," kata Aries saat memimpin apel pagi di lapangan NTMC Polri, Senin (27/4/2026).

Ia menjelaskan, terdapat tiga kelompok besar yang diperkirakan akan menggelar aksi secara terpisah. Titik pertama berada di Lapangan Monas, kemudian di kawasan Gedung DPR/MPR RI di Senayan, serta satu titik lainnya di sekitar kantor Danantara di Jalan Gatot Subroto.

Menurut Aries, lokasi di sekitar Jalan Gatot Subroto memiliki potensi kerawanan tersendiri, terutama terkait kepadatan lalu lintas karena kondisi jalan yang relatif sempit.

"Informasi awal ada tiga kelompok besar yang akan melaksanakan kegiatan secara terpisah, dengan isu yang lebih bervariasi dan berkembang. Ini tentu menjadi perhatian kita bersama, khususnya dalam pengaturan lalu lintas dan pengamanan," ujarnya.

Korlantas Polri bersama instansi terkait akan menyiapkan langkah antisipasi, baik dari sisi pengamanan maupun rekayasa lalu lintas. Upaya ini dilakukan untuk memastikan peringatan May Day tetap berjalan aman dan tertib, sekaligus meminimalisir gangguan terhadap mobilitas masyarakat di sekitar lokasi aksi.