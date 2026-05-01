Tak Masuk ke Monas, Buruh Lain Pilih Nikmati ‘Sound Horeg’ di Pinggir Jalan

Ukuran Font Kecil Besar

Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (1/5/2026) terus berlangsung. Di sekitar jalanan Merdeka Selatan, dekat Stasiun Gambir, sejumlah buruh lebih pilih tak masuk ke Monas karena sudah padat.

“Enggak masuk ah, sudah padat banget penuh, enggak sanggup jalan ke sana. Di sini aja duduk sambil dengerin Sound Horeg ala-ala,” ucap Fitri (32) buruh asal Bekasi saat berbincang dengan Inilah.com di lokasi.

Perayaan May Day kali ini memang berbeda dari biasanya, sejumlah mobil komando (mokom) mendadak disulap dengan tumpukan sound di atasnya. Bukan orasi, tetapi lagu-lagu bergenre ‘funkot’ yang ditampilkan dengan suara yang cukup menggelegar.

“Kapan lagi kan dengar Sound Horeg di Jakarta, ini jadi hiburan sih sambil ikut ngerayain May Day sama teman-teman buruh,” lanjut Fitri.

Pantauan Inilah.com di lokasi, terdapat 3 mokom yang disulap menjadi Sound Horeg. Meski tak sebesar mobil Sound Horeg pada umumnya, suara yang ditampilkan cukup keras.

Satu di antara lainnya, mokom tersebut dihias dengan bendera asal buruh tersebut yakni Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia dari DPC Kabupaten Bekasi, sementara dua lainnya hanya mokom biasa yang berisikan beberapa sound.

Sementara itu di kawasan Monas sendiri perayaan terus berlangsung. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, yang juga menjadi panitia peringatan May Day 2026, mengatakan Presiden Prabowo Subianto bakal menghadiri acara tersebut.

"Jumlah massa terkonfirmasi sekitar 400 ribu orang. Dari buruh sebanyak 211 ribu, dan ratusan ribu lainnya dari teman-teman ojek online. Semuanya berkumpul untuk mendengarkan kejutan dari Presiden Prabowo," ungkapnya.

Ia menyebut Presiden Prabowo dijadwalkan hadir sekitar pukul 08.00 WIB dan akan menyampaikan sejumlah kebijakan terkait kesejahteraan buruh, termasuk isu pekerja ojek online (ojol) serta ratifikasi ILO.

Namun, Andi Gani masih merahasiakan “kejutan” yang akan disampaikan Presiden.

"Biarlah Bapak Presiden yang menyampaikan. Akan menyampaikan yang berkaitan dengan ojek online, ada ratifikasi ILO, dan beberapa kebijakan lain untuk kesejahteraan buruh," katanya.