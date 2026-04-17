Debut di Piala Thomas, Sabar/Reza Janji All Out

Ukuran Font Kecil Besar

Duet ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani mengaku bangga mendapat kesempatan tampil di ajang sebesar Piala Thomas 2026.

Keduanya tak ingin sekadar jadi pelengkap, tetapi siap mengambil peran penting sebagai penyumbang poin bagi tim Merah Putih.

"Pastinya senang banget dikasih kesempatan bisa gabung di Piala Thomas, mudah-mudahan kami bisa memberikan kontribusi yang baik, yang maksimal, bisa menyumbang poin untuk Indonesia. Dan mudah-mudahan tim Indonesia bisa merebut Piala Thomas 2026," kata Sabar dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (17/4/2026).

Thomas Cup 2026 sendiri akan menjadi pengalaman pertama Sabar/Reza di ajang beregu dua tahunan tersebut. Di sisi lain, ini juga menjadi momentum bagi keduanya untuk kembali membawa panji Merah Putih, setelah sebelumnya dipercaya menjadi tulang punggung Indonesia pada SEA Games.

Saat itu, Sabar/Reza juga berhasil mempersembahkan medali emas pada nomor beregu putra."Pengalaman di SEA Games kemarin menjadi modal yang baik bagi kami. Kami juga sudah berlatih di pelatnas sejak sebelum Kejuaraan Asia jadi secara kualitas latihan pasti lebih baik," sahut Reza.

Namun demikian, Reza menyadari, atmosfer SEA Games dan Thomas Cup tentu sangat berbeda. Ia pun tak menampik tekanan yang dirasakan jauh lebih berat dari biasanya.

"Tapi tetap ini adalah Piala Thomas pertama bagi kami jadi rasa tegangnya ada dan koh Hendra juga selalu mengingatkan di sini pasti lebih susah. Jadi kami harus lebih siap dan tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan," kata Reza.

Berdasarkan hasil undian yang dilakukan di kantor Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) di Kuala Lumpur, Indonesia yang berstatus unggulan kedua berpeluang menghadapi persaingan ketat sejak babak penyisihan grup.

Untuk Piala Thomas skuad Merah Putih tergabung di Grup D bersama Prancis, Thailand dan Aljazair. Sementara Piala Uber, Indonesia satu grup dengan Taiwan, Kanada dan Australia di Grup C.