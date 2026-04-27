Tak Mau Tumpul Lagi, Mauricio Souza Minta Persija Lebih Klinis Lawan Persis

Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, dalam jumpa pers pra-pertandingan pekan ke-27 BRI Super League 2025/2026 melawan Persebaya Surabaya di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (10/4/2026). Laga ini akan digelar Sabtu (11/4/2026) malam pukul 19.00 WIB di SUGBK. (ANTARA/Zaro Ezza Syachniar)

Ukuran Font Kecil Besar

Persija Jakarta membidik poin penuh saat menjamu Persis Solo pada pekan ke-30 Super League 2025/2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senin (27/4/2026) pukul 19.00 WIB.

Menghadapi tim tamu yang tengah berada dalam tren positif usai menundukkan Bhayangkara Presisi Lampung FC 2-1, Macan Kemayoran dituntut tampil lebih tajam.

Pelatih Persija, Mauricio Souza, menyoroti efektivitas lini serang sebagai pekerjaan rumah utama. Ini berkaca pada evaluasi dari laga sebelumnya melawan PSIM Yogyakarta.

"Persiapan cukup singkat karena masalah waktu. Seperti yang Anda tahu, kami akan bermain dua pertandingan dalam waktu kurang dari lima hari. Namun, sesuai dengan yang kami rencanakan, kami berhasil melakukan semua yang kami inginkan," kata Mauricio.

"Kami banyak melatih penyelesaian akhir dan permainan di sepertiga akhir lapangan agar kami bisa tampil efektif dalam pertandingan," ujarnya lagi.

Pelatih asal Brasil menyoroti banyaknya peluang yang berhasil diciptakan tim dalam beberapa laga terakhir. Namun, peluang tersebut belum mampu dikonversi menjadi gol. Karena itu, dalam waktu persiapan yang singkat, tim terus mengasah ketajaman dengan berbagai metode latihan.

"Kami selalu mencoba menganalisis pertandingan yang telah kami mainkan dan menyusun latihan berdasarkan apa yang kami anggap sebagai titik lemah tim. Jadi, seperti yang saya katakan, kami menciptakan banyak peluang di dua pertandingan terakhir ini, tapi kami tidak efektif di sepertiga akhir," katanya.

Maurico menambahkan, dalam pers siapkan yang tergolong singkat dirinya sudah berusaha memperbaiki itu.

"Jadi, dalam waktu persiapan yang singkat ini, kami berusaha keras melatih permainan di sepertiga akhir, penyelesaian akhir, dengan berbagai cara. Tapi ini bukan hal yang baru kami latih sekarang, kami sudah melatihnya sejak awal kompetisi," tuturnya lagi.

Di sisi lain, Mauricio tetap mewaspadai kekuatan Persis yang dinilai terus menunjukkan perkembangan meski belum konsisten sepanjang musim. Fokus penuh menjadi kunci untuk menghindari kejutan di laga nanti.

"Persis menjalani kompetisi yang tidak konsisten, tapi mereka adalah tim yang juga menunjukkan perkembangan di pertandingan-pertandingan terakhir. Di Indonesia kita tahu bahwa tidak ada pertandingan yang mudah. Jadi kami harus bermain dengan sangat fokus agar tidak mengalami kejutan apa pun di pertandingan besok," ucap Mauricio.