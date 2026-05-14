Tak Mempan Disegel, Jukir Liar Tetap Berkeliaran di Blok M Square

Aktivitas juru parkir liar masih terlihat di kawasan Blok M Square, Jakarta Selatan, meski area parkir telah disegel. (Foto: Inilah.com).

Pasca-penyegelan area parkir di kawasan Blok M Square, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, rupanya tak langsung membuat juru parkir (jukir) liar menghilang.

Berdasarkan pantauan inilah.com, masih terdapat beberapa jukir liar yang menarik sejumlah uang dari pengunjung, terutama mereka yang menggunakan kendaraan roda dua alias motor.

Sebelum diberi uang, jukir liar tersebut memang sempat merapikan kendaraan yang ada. Bahkan membantu mengeluarkan motor pengunjung. Terkait hal ini, terdapat pro dan kontra dari masyarakat.

"Enggak masalah (walau harus bayar dua kali), karena kan sudah dibantuin jaga motor dan dirapihin juga motornya," ucap Lia kepada inilah.com saat ditemui, Rabu (13/5/2026) sore.

Namun, di sisi lain, ada juga pengendara yang merasa keberatan walau memang sekali bayar hanya mengeluarkan Rp2.000 saja.

"Keberatan sih, cuma kan kalau enggak bayar nanti dilihatin atau ngomel (jukir liarnya). Padahal kan kita sudah bayar di depan, (tarifnya) per jam lagi, sementara kita kan ya pasti jarang lah orang yang ke sini cuma sebentar, pasti berjam-jam," ungkap Anto.

Sebagai informasi, salah satu pintu yang mengalami penyegelan ada pada Pintu Melawai 5. Petugas keamanan yang bukan bagian dari Dinas Perhubungan (Dishub) mengatakan bahwa dirinya tidak tahu menahu perihal penyegelan tersebut, dan hanya melaksanakan perintah atasannya untuk bertugas menjaga keamanan kawasan pusat perbelanjaan tersebut.

"Sudah lama (bertugas). Untuk saya sendiri, saya kan punya leader, tugasnya dari leader, tapi kalau dari leader yang dari atasnya lagi saya kurang tahu (apakah dari Pemprov atau bukan), saya ditugasin untuk jaga lapangan biar konsisten aman," jelas pria yang tak ingin disebutkan namanya tersebut.

Pengunjung tetap membayar parkir kepada juru parkir liar di Blok M Square usai penyegelan. (Foto: Inilah.com).

Saat ditanya lebih lanjut perihal praktik pungutan liar (pungli), dia hanya menyatakan bahwa hal itu menjadi kewenangan Dishub, bukan pihaknya.

"Untuk (pungli atau jukir liar), itu di luar (kewenangan) kami. Kalau memang yang dari teman-teman pasti saya bilangin. Misalnya ada pungli, kita lihat dulu itu orangnya dari siapa, itu sudah di luar dari yang kayak kami, soalnya jatuhnya itu kan kayak preman," kata dia.

Dia memilih untuk membiarkan praktik tersebut tetap berlangsung dan tidak ikut campur dalam urusan jukir liar alias preman setempat. Bukan karena takut, lanjutnya, dirinya memilih untuk berlindung di balik tugas utamanya saja.

"Bukan hak kami. (Kalau takut sama premannya) enggak juga sih, ya kami kan cuma menjalankan SOP kami," tegasnya.

Sementara itu, petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Agus menuturkan dirinya memang sudah sejak lama bertugas dengan cara berpatroli demi keamanan kawasan Blok M Square yang cukup luas.

Ia juga enggan menanggapi penyegelan dan praktik jukir liar yang ada di kawasan tersebut. Padahal, sang jukir liar berdiri tak jauh dari lokasi dirinya berjaga, yakni di parkiran motor yang sama di pinggir toko.

"Saya tugasnya jaga kantor, toko. Jadi kalau ada apa-apa kita langsung bisa kontak ke Damkar atau polisi. (Kalau soal parkir), ini urusan Best Parking dan sekarang ada Dishub di lapangan. Kalau saya kan di kawasan lingkungan saja," jelas Agus.

Ia menilai jukir liar yang ada tidak boleh memaksa pengunjung untuk harus memberikan uang kepada mereka. Namun, ia juga menyebut bahwa biasanya pengunjung tidak akan keberatan karena sang jukir membantu mereka menjaga kendaraannya.

"Kan motornya dijagain, enggak ada paksaan untuk harus ngasih," jelasnya.