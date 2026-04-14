Tak Perlu Lama, LPS Kembalikan Duit Nasabah BPR Sungai Rumbai Sumbar

Petugas melayani para nasabah untuk proses pembayaran klaim simpanan BPR Sungai Rumbai di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat (Sumbar). (Foto: Antara/HO-Humas LPS).

Ukuran Font Kecil Besar

Terkait izin operasi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat (Sumbar), yang dicabut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), nasabah tak perlu cemas. Dana dijamin aman.

Pihak Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), mulai membayarkan klaim simpanan kepada 1.909 nasabah BPR Sungai Rumbai. “Pada tahap pertama, LPS mengalokasikan Rp1,81 miliar kepada nasabah yang dinyatakan memenuhi kriteria penjaminan,” kata Direktur Group Kesekretariatan LPS, Damaiyanti Sakti, di Padang, Selasa (14/4/2026).

Dana tersebut disalurkan kepada 1.909 nasabah BPR Sungai Rumbai melalui BRI Unit Sungai Rumbai dan Unit Pinang Makmur selaku bank yang ditunjuk LPS. Percepatan ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. “Kami bergerak cepat agar nasabah tidak menunggu lama. Pembayaran tahap pertama ini terealisasi dalam lima hari kerja,” ujarnya.

Ia menjelaskan, sebelum membayarkan klaim nasabah, LPS menetapkan tiga kriteria utama, yakni simpanan tercatat dalam pembukuan bank, bunga tidak melebihi tingkat penjaminan, serta nasabah tidak terindikasi atau terbukti melakukan fraud.

“Nasabah diimbau segera mengurus klaim dengan membawa dokumen asli seperti KTP, buku tabungan, dan bukti simpanan lainnya,” imbau dia.

Sementara itu, salah seorang nasabah BPR Sungai Rumbai, Yuda Sukarna, mengaku sempat panik saat mengetahui tabungannya di bank tersebut tidak bisa ditarik pascapencabutan izin oleh OJK pada 7 April 2026.

“Keluarga sempat panik karena tabungan tidak bisa ditarik. Kami bingung harus bagaimana,” ungkapnya.

Kini, ia bersama para nasabah lainnya bisa bernapas lega setelah LPS mulai mencairkan klaim tahap pertama melalui dua unit bank pembayar di Kabupaten Dharmasraya yang ditunjuk oleh LPS.

“Alhamdulillah, setelah tahu ada jaminan LPS kami jadi lebih tenang. Prosesnya cepat dan sekarang dana kami sudah bisa diambil,” ucapnya.