Tak Pernah Diadili Selama 17 Tahun, Tahanan Tertua Penjara Guantanamo Dibebaskan

Saifullah Paracha ditangkap dua tahun setelah serangan 11 September 2001 di AS dan dituduh sebagai simpatisan al-Qaidah. Ia konsisten mempertahankan ketidakbersalahannya, dan AS tidak pernah memberikan bukti apa pun untuk mendukung klaimnya. Masih ada sekitar 35 orang yang ditahan di Teluk Guantanamo, tempat Paracha ditahan selama 17 tahun tanpa dakwaan

Organisasi-organisasi hak asasi manusia pantas merayakan pembebasan atas tahanan tertua yang ditahan secara ilegal di lokasi penahanan AS di Teluk Guantanamo, Kuba. Pada 29 Oktober, Saifullah Paracha, 75 tahun, dikembalikan ke Pakistan setelah lebih dari 17 tahun berada di penjara tanpa pernah dituntut, apalagi diadili.

Usai lepas dari Guantanamo, yang digambarkan Paracha sebagai "hidup di kuburan Anda sendiri", ia dipersatukan kembali dengan keluarganya.

Kelompok hak asasi manusia Inggris Reprieve mengatakan bahwa penahanan Paracha adalah "ketidakadilan [yang] tidak akan pernah bisa diperbaiki". Organisasi HAM itu juga menuduh pihak berwenang AS telah menculiknya di "masa kejayaan dalam kehidupannya”.

Paracha ditangkap dua tahun setelah serangan 11 September 2001 di AS dan dituduh sebagai simpatisan al-Qaidah yang mendanai kelompok teroris. Paracha selalu mempertahankan ketidakbersalahannya, dan AS tidak pernah memberikan bukti apa pun untuk mendukung klaimnya.

Sebelum diculik oleh personel AS saat berada di Thailand dalam perjalanan kerja, Paracha adalah seorang pengusaha dan dermawan yang sukses. Dia kemudian menghadapi penculikan paksa yang disponsori negara di yurisdiksi lain dan dipindahkan ke Afghanistan--yang oleh otoritas AS secara halus disebut rendisi luar biasa.

Baca Juga: Komnas Haji Usul Jeda Waktu sebagai Titik Tengah dari Larangan Haji Lebih dari Satu Kali

"Tuan Saifullah Paracha, seorang warga negara Pakistan, yang ditahan di Teluk Guantanamo, telah dibebaskan dan tiba di Pakistan pada Sabtu 29 Oktober 2022," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Pakistan.

"Kementerian Luar Negeri menyelesaikan proses antar-lembaga yang ekstensif untuk memfasilitasi pemulangan Tuan Paracha. Kami senang bahwa seorang warga negara Pakistan yang ditahan di luar negeri akhirnya bersatu kembali dengan keluarganya," tambah pernyataan itu, terkesan munafik.

Sikap diam AS

Paracha awalnya dikirim ke Pangkalan Udara Bagram, sebuah situs hitam AS di Afghanistan yang mengembangkan reputasi terkenal untuk penyiksaan dan pelecehan. Setahun kemudian, tanpa proses hukum apa pun, dia diterbangkan ke Teluk Guantanamo, situs hitam AS lainnya di Kuba.

Selama di tahanan AS, kesehatan Paracha memburuk, dan dia menderita dua serangan jantung. Meskipun dia dengan suara bulat ditetapkan untuk dibebaskan pada Mei 2021 oleh badan keamanan AS, baru sekarang pihak berwenang AS membebaskannya.

Putra Paracha, Uzair Paracha, juga ditahan secara ilegal oleh otoritas AS dan dihukum dan kemudian dibebaskan dari kejahatan apa pun, dengan hakim menyebut hukumannya sebagai "ketidakadilan yang nyata".

Uzair dibebaskan dan dipulangkan ke Pakistan pada 2020.

Beberapa pengacara pembela telah mengkritik pemerintahan Biden karena tidak berbuat cukup untuk membebaskan tahanan yang tersisa di penjara Teluk Guantanamo, menanggapi seorang pejabat AS yang mengatakan pemerintah bekerja "dengan tekun" untuk memindahkan populasi yang ditahan.

Dalam sidang yang diselenggarakan oleh Komisi Hak Asasi Manusia Inter-Amerika, beberapa pejabat pemerintah AS berbicara tentang upaya yang diambil oleh pemerintahan Biden untuk membebaskan sisa tahanan yang masih ditahan di Guantanamo dan memberikan perawatan yang memadai kepada mereka selama mereka tetap ditahan, sementara juga bekerja untuk menutup fasilitas penjara di sana.

"Pemerintah AS telah berulang kali menegaskan kembali komitmennya untuk menutup fasilitas penahanan di Guantanamo," kata Thomas Hastings, perwakilan tetap sementara AS untuk Organisasi Negara-negara Amerika.

"Dan untuk itu, pemerintahan saat ini terlibat dalam tinjauan menyeluruh yang melibatkan semua departemen dan lembaga terkait untuk mengembangkan pendekatan untuk mengurangi populasi tahanan secara bertanggung jawab dan menetapkan kondisi untuk menutup fasilitas."

Perlu dicatat bahwa para pejabat berbicara secara terbuka tentang upaya pemerintah dalam masalah Guantanamo, mengingat Gedung Putih Biden tidak mengirim siapa pun untuk bersaksi selama sidang Senat di penjara yang diadakan awal tahun ini.

Masih ada sekitar 35 orang yang ditahan di Guantanamo, termasuk Khalid Mohammed, yang disebut sebagai "arsitek utama serangan 9/11" dalam laporan Komisi 9/11. [Middle East Eye/Reuters]