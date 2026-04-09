Tak Terima Ibunda Dimaki, Pemuda Ini Nekat Penggal Kepala Ayah Kandungnya

Kepolisian mengamankan seorang anak berinisial RMMP (19) yang diduga memenggal kepala ayah kandungnya, RP (48) dengan menggunakan parang di Desa Tasik Serai, Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis, Riau. Kejadian tragis ini terjadi pada Selasa (7/4/2026).

Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar mengatakan peristiwa itu bermula saat pelaku mendengar ayah dan ibunya, JL (43) bertengkar terkait masalah uang.

Pertengkaran tersebut dipicu karena korban meminta uang secara paksa kepada istrinya yang juga ibu kandung korban.

"Korban (RP) sempat bertengkar dengan saksi 1 (JL) karena korban meminta uang kepada saksi 1 sambil marah-marah dan kemudian sempat terjadi pertengkaran antara korban dan juga saksi 1," kata Fahrian seperti dikutip, Kamis (9/4/2026).

Menurutnya, meski sempat bertengkar, JL akhirnya memberikan uang Rp150 ribu kepada korban sebelum pergi ke ladang.

Sekitar pukul 13.00 WIB, JL masih berada di ladang, sementara suaminya atau korban sedang tidur di rumah. Pada saat itulah, sang anak diduga menghabisi nyawa ayahnya.

"Pelaku yang melihat korban sedang tidur di dalam kamar langsung mengambil parang babat dari gudang rumahnya dan kemudian pelaku sambil membawa parang pergi ke kamar korban," tutur Fahrian.

Dia mengatakan, pelaku menghabisi nyawa korban dengan cara membacok leher sebanyak empat kali. Selain itu, pelaku juga membacok korban di bagian kepalanya.

"Sehingga menyebabkan korban meninggal dunia di tempat kejadian dan menyebabkan putusnya leher korban dari badannya," ucap Fahrian.

Kejadian ini kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian. Setelah mendapat laporan, polisi langsung menuju lokasi dan mengamankan RMMP di dalam rumahnya.

"Pelaku sudah kami amankan dan masih dalam pemeriksaan intensif," kata Fahrian.

Lebih lanjut, Fahrian menyebut pihaknya masih mendalami motif pelaku tega menghabisi nyawa ayah kandungnya tersebut.

"(Motifnya) sedang kami dalami, kalau menurut tetangga anaknya ini baik. Makanya kami akan periksa dahulu untuk membuat terang peristiwanya seperti apa," ujarnya.