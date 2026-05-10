Taklukkan Verona, Como 1907 Kian Dekat Cetak Sejarah Tampil di Liga Champions

Pelatih Como 1907 Cesc Fabregas memimpin timnya menghadapi Inter Milan dalam laga Serie A 2025/26 di Stadion Giuseppe Sinigaglia, Como, Italia. (Foto: Getty images)

Como 1907 menjaga peluang tampil di Liga Champions musim depan setelah mengalahkan Hallas Verona 1-0 pada pekan ke-36 Liga Italia 2025/26 di Stadion Marcantonio Bentegodi, Minggu (10/5/2026).

Gol tunggal kemenangan Como dicetak penyerang asal Yunani, Anastasios Douvikas di babak kedua.

Tambahan tiga poin membuat tim asuhan Cesc Fabregas kini menempati peringkat kelima klasemen sementara Serie A dengan koleksi 65 poin.

Como hanya terpaut dua angka dari AC Milan yang berada di posisi keempat atau batas akhir zona Liga Champions.

Sedangkan Hellas Verona sudah dipastikan degradasi, mereka berada di peringkat 19 dengan 20 poin dengan dua pertandingan tersisa, demikian yang dilansir laman resmi legaserie a.

Pertandingan melawan Verona juga menjadi momen bersejarah bagi Como. Laga tersebut merupakan pertandingan ke-500 mereka di kasta tertinggi sepak bola Italia.

Meski Hellas Verona telah dipastikan terdegradasi, tim tuan rumah tetap memberikan perlawanan sengit. Verona bahkan beberapa kali merepotkan lini pertahanan Como sepanjang pertandingan.

Pada babak pertama, Verona nyaris membuka keunggulan lewat sepakan keras Pavel Suslov. Namun, kiper Como Jean Butez tampil gemilang dengan melakukan penyelamatan penting. Tidak lama berselang, mistar gawang menyelamatkan Como dari peluang bek Verona, Nicolas Valentini.

Como yang tampil dominan dalam penguasaan bola kesulitan membongkar pertahanan rapat Verona. Hingga lebih dari satu jam pertandingan berjalan, tim racikan Cesc Fabregas belum mampu mencetak gol.

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-71. Douvikas sukses memanfaatkan peluang dan melepaskan tembakan akurat ke pojok kanan gawang Verona untuk membawa Como unggul 1-0.

Verona sempat membalas beberapa menit kemudian melalui Kieron Bowie. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena sang penyerang lebih dahulu berada dalam posisi offside.

Hingga laga usai, Como mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang kemenangan penting dari markas Verona.

Hasil ini membuat peluang Como untuk finis di zona Liga Champions tetap terbuka lebar dengan dua pertandingan tersisa musim ini.

Susunan Pemain

Verona (3-5-2): Montipo; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Frese; Bowie, Suslov

Pelatih: Paolo Sammarco

Como (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Diego Carlos, Kempf, Alex Valle; Da Cunha, Perrone; Diao, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas.