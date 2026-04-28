Taksi EV Green SM Mendadak Mogok di Rel Kereta: LIPI dan KAI Ungkap Penyebab Ilmiahnya

Armada taksi listrik Green SM Indonesia yang terlibat dalam kecelakaan KRL-KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur. (Foto: Kolasei Pixlr)

Tragedi tabrakan beruntun di Stasiun Bekasi Timur yang menewaskan 14 orang membuka kembali pertanyaan klasik di kalangan masyarakat: mengapa kendaraan kerap tiba-tiba mati saat berada di atas rel kereta api?

Insiden taksi listrik Green SM Indonesia yang mogok di Jalur Perlintasan Langsung (JPL) 85 sebelum akhirnya tertemper KRL, ternyata bukan kasus pertama yang serupa di Indonesia.

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Bobby Rasyidin mengonfirmasi bahwa rangkaian tragedi maut ini dipicu oleh insiden temperan taksi Green SM di perlintasan tersebut, yang kemudian mengganggu sistem operasional kereta di emplasemen Stasiun Bekasi Timur.

"Kejadian ini di jam 9 kurang, dimulai dengan adanya temperan taksi hijau, di JPL 85. Ini yang kami curigai membuat sistem perkeretaapian di daerah emplasemen Stasiun Bekasi Timur ini agak terganggu, sementara itu kronologinya," ujar Bobby Rasyidin.

Pihak KAI masih mendalami detail penyebab kecelakaan secara komprehensif. Namun pertanyaan mendasar yang menggelitik publik tetap sama: kenapa taksi listrik tersebut bisa mati mendadak di tengah rel?

Medan Elektromagnetik Tinggi di Rel Kereta

Fenomena kendaraan mogok di atas rel kereta ternyata memiliki landasan ilmiah yang jelas. Pusat Penelitian Sistem Mutu dan Teknologi Pengujian Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (LIPI) menjelaskan bahwa rel kereta api memiliki emisi elektromagnetik akibat keberadaan kabel penghantar arus listrik yang terpasang di sepanjang jalur.

Kabel penghantar arus listrik tersebut dinilai tidak kompatibel dengan mesin kendaraan bermotor pada umumnya. Kondisi ini menjadi semakin berbahaya ketika kereta api hendak melintas dalam jarak sekitar 600 meter dari titik perlintasan.

Pada radius tersebut, arus listrik akan menghantarkan medan magnet bertekanan tinggi yang dapat membuat mesin mobil mati mendadak ketika berada di atas rel kereta api. Mekanismenya cukup teknis namun bisa dijelaskan secara sederhana: ketika arus listrik yang mengalir pada rel kereta bersentuhan dengan benda elektromagnetik yang tidak kompatibel, maka berpotensi menghasilkan emisi di atas ambang batas normal.

Paparan emisi di atas ambang batas inilah yang membuat sistem kelistrikan kendaraan mati total. Dalam konteks mobil modern, komponen yang paling rentan terdampak adalah Electronic Control Unit (ECU) — komputer utama yang mengontrol seluruh fungsi mesin. Ketika ECU berhenti bekerja, otomatis mesin mobil macet di tengah rel.

Medan Magnet Lokomotif Beradius 1 Kilometer

PT Kereta Api Indonesia memberikan penjelasan teknis yang melengkapi temuan LIPI. Menurut KAI, mesin mobil yang tiba-tiba mati di atas rel kereta api bisa disebabkan oleh medan magnet yang dihantarkan dinamo lokomotif ke rel kereta api dalam radius satu kilometer.

Penjelasan ini sekaligus menjadi alasan ilmiah mengapa petugas perlintasan menutup palang pintu jauh sebelum kereta terlihat secara visual. Bukan sekadar prosedur formal, namun langkah pengamanan dari ancaman medan magnet yang sudah aktif jauh sebelum kereta tiba di titik perlintasan.

Fenomena ini bisa terjadi terutama ketika pengendara mobil tidak memindahkan gigi mesin ke putaran yang lebih rendah saat melintasi rel. Akibatnya, putaran mesin dinamo dan koil kendaraan bisa mati total akibat hantaman medan magnet dari lokomotif yang mendekat.

Risiko BMS Shutdown

Khusus untuk kasus taksi Green SM yang menggunakan armada Vinfast berbasis listrik, fenomena mogok di rel justru memiliki tantangan teknis tambahan. Diskusi viral di media sosial mengungkap potensi Battery Management System (BMS) shutdown pada kendaraan listrik ketika mendeteksi anomali arus listrik di area medan elektromagnetik tinggi.

Sistem BMS pada mobil listrik dirancang untuk mendeteksi anomali arus dan otomatis mematikan sistem kelistrikan demi menghindari risiko baterai terbakar. Fungsi pengaman ini sebenarnya positif untuk keselamatan, namun menjadi tantangan tersendiri ketika mobil listrik berada di area rel kereta dengan medan elektromagnetik tinggi.

Akun X @adnardn dalam analisisnya yang viral menjelaskan bahwa mobil listrik tidak benar-benar mati total saat berada di jalur kereta, melainkan dayanya menurun signifikan akibat masalah grounding. "Jadi banyak kasus gas turun, gak bisa starter, dsbnya. Atau stuck di sela rel jadi ilang momentum. Dan pas panik, mobil belum netral, jadi gak bisa didorong," paparnya.

Hal inilah yang diduga terjadi pada armada taksi Green SM di Bulak Kapal. Dalam kondisi panik dan mesin tidak responsif, pengemudi maupun penjaga perlintasan kesulitan mendorong kendaraan keluar dari titik berbahaya tersebut. Saksi mata Titin sebelumnya mengonfirmasi, "Dia mau dorong juga tapi taksinya nggak bergerak."

Tips Aman Melintasi Rel Kereta Api

Sebagai langkah pencegahan, pengemudi yang harus melintasi rel kereta api wajib menerapkan sejumlah protokol keselamatan dasar. Pertama, pastikan kendaraan dalam kondisi prima dan tidak ada gejala mesin tersendat sebelum melintasi perlintasan.

Kedua, pindahkan transmisi ke gigi rendah saat akan melintasi rel untuk meminimalkan risiko mesin mati akibat medan magnet. Ketiga, lintasi rel dengan kecepatan stabil dan jangan berhenti di tengah rel dalam kondisi apapun.

Keempat, segera berhenti ketika sinyal peringatan kereta sudah berbunyi atau palang pintu mulai ditutup. Selalu dahulukan kereta api melintas karena kereta tidak bisa direm mendadak seperti kendaraan jalan raya.

Kelima, jika kendaraan terlanjur mogok di rel, prioritaskan keselamatan jiwa dengan segera meninggalkan kendaraan dan menjauh dari area rel. Jangan terlalu fokus menyelamatkan kendaraan ketika ancaman kereta sudah dekat.