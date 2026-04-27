Taksi Hijau Diduga Jadi Penyebab Kecelakaan KA di Bekasi Timur

Kecelakaan kereta api antara KA jarak jauh dengan commuter line di Stasiun Bekasi Timur, Bekasi, Jabar, Senin (27/4/2026). (Foto: X)

Hingga saat ini petugas gabungan masih berupaya mengevakuasi korban kecelakaan kereta api (KA) yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat, Senin (27/4/2026) malam.

PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero menjelaskan kronologi kecelakaan antara KA Argo Bromo Anggrek dengan commuter line bermula dari sebuah taksi berwarna hijau yang dikenal Green SM (Xanh SM).

Taksi listrik asal Vietnam (Vingroup) itu tertemper di jalur perlintasan langsung (JPL) di kawasan Bulak Kapal, Bekasi Timur.

"Jadi KRL-nya itu ada taksi yang menabrak KRL di JPL lintasan dekat Bulak Kapal yang membuat KRL-nya terhenti," ujar Humas Daerah Operasi (Daop) 1 PT KAI, Franoto Wibowo.

Kemudian dari arah belakang melaju KA Argo Bromo Anggrek yang langsung menghajar commuter line yang sedang berhenti. KA jarak jauh itu menghantam bagian belakang rangkaian commuter line yang merupakan gerbong wanita.

Informasi ini pertama kali beredar melalui media sosial (medsos) memperlihatkan kepanikan penumpang commuter line berhamburan ke luar dari rangkaian kereta. Bahkan ada beberapa penumpang wanita yang pingsan terkapar di stasiun.

Para penumpang banyak yang terjepit terutama di gerbong perempuan. Dalam video tersebut juga tampak rangkaian commuter line mengalami ringsek dihajar KA jarak jauh Argo Bromo Anggrek.

Pihak KAI mengaku masih memprioritaskan evakuasi korban, sehingga belum bisa dipastikan total penumpang yang mengalami luka dari peristiwa itu.