Taksi Listrik VinFast Xanh SM Diduga Pemicu Tabrakan KRL-Argo Bromo Anggrek di Bekasi Timur

Identitas kendaraan yang menjadi pemicu awal tragedi kecelakaan beruntun di Stasiun Bekasi Timur akhirnya terungkap. Berdasarkan rekaman video dan foto yang beredar di media sosial, kendaraan tersebut diduga kuat merupakan unit taksi listrik berwarna hijau toska milik operator VinFast Xanh SM, layanan ride-hailing asal Vietnam yang beroperasi di Indonesia.

Tabrakan dahsyat antara KRL Commuter Line dan Kereta Api Jarak Jauh Argo Bromo Anggrek terjadi di kawasan Stasiun Bekasi Timur, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, pada Senin (27/4/2026) malam. Insiden tersebut menyebabkan gerbong khusus perempuan KRL hancur lebur dan menelan puluhan korban.

"Jadi KRL-nya itu ada taksi yang menabrak KRL di JPL lintasan dekat Bulak Kapal yang membuat KRL-nya terhenti," ujar Humas Daerah Operasi (Daop) 1 PT KAI, Franoto Wibowo.

Penampakan Taksi Listrik Tersangkut Lokomotif

Foto dan video yang viral memperlihatkan kondisi mengerikan sebuah kendaraan sedan berwarna hijau toska — warna khas armada VinFast Xanh SM — tersangkut dan ringsek di bagian depan lokomotif kereta. Posisi kendaraan terlihat terjepit di antara rel dan moncong kereta, mengindikasikan benturan keras yang terjadi di perlintasan sebidang.

Sementara di sisi lain, foto kondisi rangkaian KRL memperlihatkan kerusakan parah pada gerbong dengan logo KAI yang ringsek hebat. Bagian samping gerbong tampak hancur dengan pelat besi yang mencuat keluar, menggambarkan dahsyatnya benturan dengan lokomotif KA Argo Bromo Anggrek dari arah belakang.

Kesaksian Munir: Gerbong Masinis Tembus ke Dalam KRL

Munir, salah satu penumpang KRL Commuter Line yang selamat, menceritakan kronologi mencekam yang ia alami. Ia mengaku berada dalam rangkaian KRL dari arah Jakarta menuju Cikarang yang tengah berhenti di Stasiun Bekasi Timur saat tabrakan terjadi.

Menurut keterangannya, KRL terpaksa berhenti karena rangkaian Commuter Line lain dari arah Cikarang menuju Bekasi telah lebih dulu menabrak satu unit mobil taksi di perlintasan sebidang. Naas, ketika rangkaian KRL berhenti, KA Argo Bromo Anggrek dari arah belakang melaju kencang dan langsung menghantam.

"Pokoknya ditabrak dari arah belakang, gerbong masinis kereta jarak jauh itu sampai nembus gerbong," ungkap Munir di lokasi kejadian dengan raut wajah masih syok.

Gerbong Perempuan Hancur Lebur, Korban Terjebak

Munir menjelaskan, dampak benturan paling parah dialami oleh gerbong khusus perempuan yang berada di rangkaian paling belakang KRL. Kondisi gerbong tersebut digambarkan hancur lebur akibat hantaman lokomotif KA Argo Bromo Anggrek.

Situasi semakin memilukan karena sejumlah penumpang yang berada di dalam gerbong perempuan kesulitan mengevakuasi diri. Akses keluar tertutup oleh bangku-bangku dan struktur gerbong yang remuk akibat tabrakan dahsyat tersebut.

"Banyak itu ada korban di dalam terjebak, kalau saya pas kejadian langsung ke luar gerbong," jelas Munir.

KAI Putus Aliran Listrik Atas

Sebagai langkah pengamanan, PT Kereta Api Indonesia (KAI) telah memutus aliran listrik atas (LAA) di kawasan kejadian untuk memperlancar proses evakuasi sekaligus mencegah risiko tersengat listrik bagi tim penyelamat dan korban.

Peristiwa nahas tersebut tercatat terjadi sekitar pukul 20.53 WIB. Hingga pukul 22.09 WIB, proses evakuasi terhadap para korban masih terus berlangsung secara intensif. Tim gabungan dari TNI, Polri, Pemadam Kebakaran (Damkar), serta petugas medis nampak berjibaku mengeluarkan korban yang masih terjebak di dalam puing-puing gerbong KRL.

Sorotan ke Layanan Taksi Listrik VinFast Xanh SM

Identifikasi taksi sebagai armada VinFast Xanh SM — operator ride-hailing yang baru beberapa tahun beroperasi di Indonesia dengan armada mobil listrik berwarna hijau toska khas — mengundang perhatian publik. Hingga berita ini diturunkan, pihak VinFast Xanh SM Indonesia belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait keterlibatan armadanya dalam tragedi tersebut.

Kondisi pengemudi taksi maupun penumpangnya (jika ada) hingga saat ini juga belum dikonfirmasi secara resmi oleh pihak kepolisian maupun KAI. Investigasi mendalam diperkirakan akan dilakukan untuk mengungkap penyebab kendaraan tersebut bisa berada di area perlintasan kereta api saat insiden terjadi.

Bagi keluarga korban yang membutuhkan informasi resmi, KAI membuka layanan melalui WhatsApp 0811-2223-3121 atau Call Center 121.