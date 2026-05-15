Tambang Emas Ilegal di Sijunjung Longsor, 9 Pekerja Tewas

Petugas dibantu warga berusaha mengevakuasi pekerja tambang emas ilegal yang tertimbun longsor di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, Kamis (14/5/2026). (Foto: Antara)

Ukuran Font Kecil Besar

Sedikitnya sembilan pekerja tambang emas di Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat meninggal dunia setelah tertimbun longsor di area tempat mereka bekerja.

Hingga saat ini Polda Sumatera Barat (Sumbar) masih menyelidiki kasus yang terjadi, Kamis (14/5/2026) siang tersebut. Tambang emas yang diduga kuat ilegal itu kini telah diberikan garis polisi.

"Kepolisian masih fokus pada upaya penanganan dan pemulihan korban," kata Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Susmelawati Rosya, Jumat (15/5/2026).

Menurutnya, seluruh pekerja tambang berjumlah 12 orang. Sembilan di antaranya meninggal dunia, dan tiga orang dinyatakan selamat dari kejadian maut tersebut.

Terakhir, Polda Sumbar menegaskan akan terus memantau secara berkala sekaligus meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah serta tokoh masyarakat untuk mengawasi aktivitas tambang ilegal.

Sementara itu, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Kota Padang Abdul Malik mengatakan pihaknya tidak mendapatkan informasi pada saat longsor menimpa sembilan pekerja.

"Kami tidak mendapatkan informasi, tiba-tiba korban sudah keluar (dari longsor)," ujarnya.