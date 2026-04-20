Tampil Beda Keimbang 9 Mata Uang di Asia, Rupiah Menguat Rp17.155/US$

Pergerakan nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS menunjukkan fenomena berbeda pada awal pekan. Mata uang Garuda menguat 34 poin, atau 0,20 persen ke level Rp17.155 per dolar AS (US$). Namun begitu, rupiah masih di atas Rp17.000/US$.

Pada pembukaan perdagangan Senin (20/4/2026), rupiah tampil cukup impresif dengan penguatan yang relatif signifikan. Kondisi ini berbanding terbalik dengan mayoritas mata uang Asia yang justru melemah.

Merujuk data Refinitiv per pukul 09.23 WIB, dari 11 mata uang Asia, delapan di antaranya mengalami pelemahan. Sementara dua mata uang, termasuk rupiah, menguat, dan satu lainnya stagnan terhadap dolar AS.

Pelemahan terdalam dialami peso Filipina yang turun 0,66 persen ke level 60/US$. Tekanan juga dialami won Korea Selatan (Korsel) yang terdepresiasi sekitar 0,5 persen ke posisi KRW 1.473,47/US$.

Baht Thailand turut melemah 0,44 persen ke level 32,03/US$. Dolar Singapura turun 0,20 persen ke 1,272/US$, diikuti yen Jepang yang melemah 0,15 persen ke posisi 158,86/US$.

Sementara itu, dolar Taiwan turun tipis 0,09 persen ke level 31,49/US$. Dong Vietnam melemah 0,08 persen ke 26.334/US$, dan yuan China terkoreksi 0,05 persen ke posisi 6,81/US$.

Selain rupiah, rupee India juga mencatat penguatan tipis sebesar 0,02 persen ke level 92,58/US$.

Di sisi lain, indeks dolar AS (DXY) justru menguat 0,21 persen ke level 98,306.

Penguatan dolar AS ini terjadi seiring meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah. Pada Minggu (19/4), Amerika Serikat dilaporkan menyita kapal kargo Iran yang mencoba menerobos blokade di Selat Hormuz.

Iran pun menyatakan siap membalas langkah tersebut. Pihak Teheran menegaskan tidak akan mengikuti putaran kedua negosiasi seperti yang diharapkan Amerika Serikat, sebelum masa gencatan senjata dua pekan yang berakhir pada Selasa (21/4).

Di pasar global, pergerakan dolar AS cenderung bervariasi ketika disandingkan dengan sejumlah mata uang utama dunia lainnya. Dominasi mata uang tersebut tampak memudar di hadapan beberapa rival kuat.

Data menunjukkan dolar AS melemah 0,06 persen terhadap Euro (EUR) dan mengalami depresiasi sebesar 0,10 persen terhadap Poundsterling Inggris (GBP). Tekanan paling signifikan terjadi pada pasangan AUD, di mana dolar AS melemah hingga 0,29 persen terhadap dolar Australia.