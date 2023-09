Tampil Gemilang, Medvedev Raih Gelar US Open

Petenis Rusia Daniil Medvedev sukses keluar sebagai juara US Open 2021 (Instagram/@UsOpen)

Tampil gemilang sepanjang pertandingan, Petenis Rusia Daniil Medvedev sukses keluar sebagai juara US Open 2021 usai mengalanhkan unggulan pertama Novac Djokovic.



Bertanding di Arthur Ashe Stadium, New York, Senin (13/09/21) WIB, Medvedev mampu menyelesaikan laga tiga set langsung 6-4 6-4 6-4.



Hasil ini membuat Medvedev meraih gelar itu pada final Grand Slam ketiganya. Sebelumnya, ia dikalahkan Rafael Nadal pada final US Open 2019 dan ditekuk Djokovic di final Australia Open tahun ini.



Melansir Reuters, Medvedev membuat 16 kali servis ace di pertandingan ini. Torehan itu jauh di atas Djokovic yang hanya membuat enam servis ace. Namun sejatinya Medvedev sempat menemui kesulitan di set pertama ketika Djokovic perlahan mengejar ketertinggalannya.



Petenis berusia 25 tahun itu akhirnya mampu kembali fokus meraih poin hingga kemenangan didapatinya di set pertama, 6-4.



Pada set kedua, Djokovic kembali membuat serangkaian perlawanan yang tak mudah untuk dimatikan Medvedev. Medvedev sempat unggul 5-3 tetapi Djokovic mampu mengejarnya.



Skor pun menjadi berjalan tipis 5-4. Beruntung Medvedev tampil lebih sabar yang membuat Djokovic melakukan banyak unforce eror.



Skor kemenangan pun kembali diraih Djokovic 6-4. Hal ini yang menjadi momentum bagi Medvedev untuk terus memberikan tekanan ‘mental’ pada set ketiga.



Pertandingan juga tidak berubah. Medvedev terus menekan, sementara Djokovic gigih mengejar ketertinggalan. Namun capaian poin Medvedev membuat Djokovic tak bisa mengejarnya lagi.



Ia pun mampu memenangkan pertandingan dengan skor 6-4 di set ketiga.



Hasil kemenangan ini membuat Medvedev sekaligus meraih gelar Grand Slam pertama sepanjang karier.