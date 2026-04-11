Tampil Perkasa, Persija Amankan Poin Penuh Usai Bantai Bajul Ijo di GBK

Pesepak bola Persija Jakarta Fabio Calonego (kiri) bersama rekannya Rizky Ridho melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Borneo FC Samarinda pada lanjutan Liga 1 di Stadion Jakarta International Stadium (JIS) di Jakarta, Selasa (3/3/2026). (Foto: Antara)

Persija Jakarta akhirnya memetik hasil positif usai menghancurkan Persebaya Surabaya dengan tiga gol tanpa balas atau 3-0 pada pertandingan BRI Super League di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (11/4/2026).

Kemenangan Persija kali ini tak lepas dari peran Eksel Runtukahu yang mengukirkan dua gol pada laga tersebut.

Kemenangan itu sekaligus menghentikan catatan tiga laga tanpa kemenangan bagi Macan Kemayoran. Namun tidak mengubah posisi mereka di klasemen sementara Super League yakni di posisi ketiga, kali ini dengan 55 poin. Persebaya juga tetap berada di posisi keenam dengan 42 poin.

Tuan rumah Persija menggempur sejak awal laga. Namun tangguhnya pertahanan Persebaya membuat Persija belum mampu menciptakan peluang berbahaya.

Persija kemudian mendapat penalti pada menit ke-15, akibat pelanggaran Milos Raickovic terhadap Eksel Runtukahu di kotak terlarang. Wasit sempat melakukan tinjauan VAR sebelum memutuskan memberikan penalti kepada Persija. Eksekutor Persija, Allano Lima, kemudian sukses menjalankan tugasnya dan membawa tuan rumah memimpin 1-0.

etelah kemasukan, Persebaya kemudian lebih banyak mengandalkan serangan-serangan balik. Namun keunggulan 1-0 untuk Persija dapat bertahan sampai turun minum.

Persija meningkatkan serangan pada awal babak kedua. Mereka benar-benar mendominasi permainan dan merepotkan pertahanan tamunya.

Pasukan Mauricio Souza kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-54. Eksel menjadi pencetak gol Persija melalui sepakan melengkung untuk membuat tuan rumah memimpin 2-0.

Seolah belum puas dengan gol tersebut, Eksel mencetak gol keduanya di pertandingan ini pada menit ke-76. Ia mendapatkan umpan bagus dari Allano, untuk kemudian dikonversi menjadi gol ketiga Macan Kemayoran.

Gol tersebut menjadi gol terakhir Persija di laga ini, sekaligus memastikan mereka dapat mengakhiri rentetan tiga laga tanpa kemenangannya.

Daftar pemain:

Persija Jakarta: Carlos Eduardo, Paulo Ricardo, Rizky Ridho, Dony Tri Pamungkas, Van Basty Sousa, Allano de Souza Lima, Rayhan Hannan, Fabio Calonego, Eksel Runtukahu, Maxwell Souza

Pelatih: Mauricio Souza

Persebaya Surabaya: Andhika Ramadhani, Arif Catur Pamungkas, Risto Mitrevski, Francisco Rivera, Mihailo Perovic, Riyan Ardiansyah, Pedro Matos, Jefferson Junio, Leonardo Lelis, Toni Firmansyah, Milos Raickovic

Pelatih: Bernardo Tavares.

