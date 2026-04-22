Tanah Bekas Bencana Nuklir Fukushima bakal Jadi Media Tanam di Jantung Tokyo

Rumput liar tumbuh di kompleks apartemen yang ditinggalkan di Futaba, prefektur Fukushima, tak jauh dari lokasi bencana nuklir yang terjadi 2011 silam. (Foto: Associated Press/Jae C Hong)

Pemerintah Jepang tampaknya benar-benar ingin membuktikan kepada dunia bahwa program pembersihan pascabencana nuklir Fukushima Daiichi telah berjalan sukses. Tak tanggung-tanggung, tanah yang pernah terkontaminasi radiasi kini bakal dibawa masuk ke pusat kekuasaan di Tokyo.

Mengutip Kyodo News, Rabu (22/4/2026), Menteri Lingkungan Hidup Jepang Hirotaka Ishihara mengumumkan rencana ambisius untuk menggunakan enam meter kubik tanah hasil dekontaminasi Fukushima sebagai media tanam bunga. Lokasinya pun bukan sembarangan: kompleks Kementerian Pertahanan dan Mahkamah Agung Jepang.

Langkah ini bukan sekadar urusan berkebun. Ini adalah manuver diplomasi publik untuk mengikis stigma negatif terhadap tanah hasil pembersihan bencana gempa dan tsunami hebat pada Maret 2011 silam.

Strategi 'Normalisasi' Tanah Radiasi Rendah

Sejatinya, proyek 'penghijauan' dengan tanah Fukushima ini bukan barang baru. Dari total lebih dari 14 juta meter kubik tanah yang kini menggunung di fasilitas penyimpanan sementara Prefektur Fukushima, pemerintah telah memilah tanah dengan tingkat radiasi rendah untuk dimanfaatkan kembali.

Sejak Juli tahun lalu, tanah-tanah tersebut sudah menyebar di sepuluh lokasi strategis, termasuk kantor perdana menteri dan sejumlah kantor kementerian. Penggunaan di Kementerian Pertahanan dan Mahkamah Agung menjadi babak baru, meski jadwal pastinya masih dalam penggodakan.

Pemerintah Jepang berkepentingan meyakinkan warganya—dan dunia—bahwa sebagian tanah hasil pengerukan tersebut sudah berada dalam batas aman untuk digunakan kembali.

Dikejar Tenggat 2045: PR Besar yang Belum Usai

Di balik langkah simbolis menanam bunga, ada persoalan pelik yang menghantui Tokyo. Berdasarkan regulasi yang ada, seluruh tanah hasil pembersihan tersebut wajib dipindahkan ke luar Prefektur Fukushima paling lambat Maret 2045.

Masalahnya, mencari 'tuan rumah' baru yang sudi menerima jutaan meter kubik tanah bekas nuklir ini bagaikan mencari jarum dalam jerami. Resistensi warga di luar Fukushima masih sangat tinggi.

"Pemerintah akan terus berupaya mencari lokasi pembuangan akhir di luar Prefektur Fukushima," tegas Menteri Ishihara di hadapan para jurnalis, Selasa (21/4/2026).

Senada dengan Ishihara, Menteri Rekonstruksi Takao Makino juga menaruh harapan besar. Ia ingin volume penggunaan tanah ini bisa ditingkatkan dan jangkauan wilayahnya diperluas, agar beban Fukushima bisa segera terangkat.

Hingga akhir Maret lalu, tercatat sekitar 14,3 juta meter kubik tanah masih mendekam di fasilitas penyimpanan sementara di dekat PLTN Fukushima Daiichi.

Memindahkan gunung tanah sebesar itu tentu butuh lebih dari sekadar bunga-bunga di kantor kementerian; ia butuh kepercayaan publik yang saat ini masih terus diperjuangkan oleh Tokyo.