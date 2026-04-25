Tanggapan Wamen Stella Christie Soal Etika Pengembangan AI

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Indonesia Stella Christie menyampaikan paparannya pada acara ANTARA Business Forum 2025 di Jakarta, Rabu (19/11/2025). (Foto: Antara)

Kehadiran Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence (AI) tidak bisa lagi dibendung. Namun, di balik kecanggihan mesin komputasi tersebut, ada satu hal fundamental yang tidak boleh dikorbankan: keunggulan nalar budi manusia.

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Stella Christie, menegaskan bahwa pengembangan AI di Indonesia harus mutlak dilandasi oleh nilai-nilai etika.

Lebih dari itu, sistem pendidikan harus menjadi garda terdepan untuk menjaga kemampuan manusia dalam berpikir abstrak.

Stella menjelaskan sebuah paradoks menarik antara mesin dan manusia. AI sangat bergantung pada asupan data dalam jumlah masif (big data) untuk bisa "belajar".

Sebaliknya, otak manusia memiliki keistimewaan luar biasa untuk memahami konsep mendalam dan menciptakan abstraksi hanya dari segelintir pengalaman.

"Kemampuan kita untuk membuat abstraksi dan memahami konsep dari sedikit data adalah sesuatu yang tidak boleh hilang. Ini harus dijaga dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari, karena ini adalah keunggulan kita dibandingkan AI," tegas Stella di Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Pendidikan Tinggi Bukan Cuma Cetak Tukang Teknis

Bagi ilmuwan kognitif lulusan Harvard ini, pendidikan tidak boleh sekadar mengejar keterampilan teknis semata. Ia mengingatkan bahwa inovasi revolusioner jarang lahir dari kebutuhan praktis yang instan.

Stella mengambil contoh penemuan teknologi Global Positioning System (GPS) yang bermula dari riset fundamental, atau bagaimana embrio AI justru lahir dari pemikiran kritis seorang matematikawan yang bertanya: "Bisakah mesin berpikir?".

"Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus belajar berpikir dan berkontribusi pada pengetahuan baru demi kemanusiaan. Ini adalah tugas utama pendidikan tinggi," dorongnya kepada generasi muda agar lebih mencintai sains fundamental sebagai investasi jangka panjang.

Dua Sisi Mata Uang AI di Indonesia

Pemerintah menyadari betul bahwa penetrasi AI di masyarakat memunculkan pro dan kontra. Dampaknya bak dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan.

Di satu sisi, AI membawa ancaman serius berupa risiko keamanan siber hingga banjir misinformasi dan hoaks. Namun di sisi lain, teknologi ini memegang kunci sebagai alat verifikasi informasi yang tangguh, serta medium pemerataan akses pendidikan ke seluruh pelosok negeri.

Menutup pernyataannya, Wamen Stella menekankan bahwa arah kompas pengembangan AI di Tanah Air sudah jelas: AI harus menjadi instrumen untuk menyelesaikan masalah kompleks berbasis data, guna mempercepat langkah Indonesia mengejar ketertinggalan global.