Tanggapi "Inflasi Pengamat", Habiburokhman: Tidak Semua Kritik Bersifat Baik

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/4/2026). (Foto: Antara/Bagus Ahmad Rizaldi)

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai kritik-kritik yang membangun dari para pengamat pasti bakal ataupun sudah ditindaklanjuti oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Namun demikian, menurut Habiburokhman, tidak semua kritik bersifat baik atau membangun, karena ada juga kritik yang tidak membangun dan bahkan bersifat destruktif. Dia pun menilai pernyataan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya soal "inflasi pengamat", ada benarnya.

"Kita tidak boleh menggeneralisir bahwa semua kritikan itu tidak bagus, sebaliknya kita juga tidak boleh menggeneralisir bahwa semua kritikan itu bagus. Kritikan yang bagus kita tindak lanjuti," ujar Habiburokhman di Jakarta, Senin (13/4/2026).

Propaganda Hitam

Menurut Habiburokhman, ada pengamat yang mengklaim sebagai pengkritik, tetapi dia menilai yang disampaikan lebih merupakan propaganda hitam, kebohongan, dan kebencian. Dia pun menuding bahwa pihak-pihak itu mempunyai motif hendak merebut kekuasaan, baik konstitusional maupun inkonstitusioal.

"Kritikan yang tidak bagus kita sikapi dengan edukasi kepada rakyat agar jangan sampai justru menjadi racun bagi demokrasi," katanya.

Habiburokhman mengatakan, kritik yang berisi ajakan untuk menjatuhkan Presiden Prabowo oleh Saiful Mujani dan beberapa tokoh lain juga perlu dikritisi. Dia mengatakan Saiful Mujani selama ini berseberangan dengan Presiden Prabowo.

"Apakah kritik Saiful Mujani murni disebarkan untuk perbaikan, atau hal tersebut hanya operasi politik partisan?" katanya.

Punya Waktu Lima Tahun

Lebih lanjut Habiburokhman mengatakan Presiden Prabowo punya waktu setidaknya lima tahun untuk memenuhi janji-janji politiknya, dan rakyat bisa melakukan evaluasi pada Pemilu 2029 mendatang.

"Jika kinerja Pak Prabowo tidak memuaskan rakyat bisa hentikan mandat, namun jika dianggap memuaskan rakyat bisa lanjutkan memberi mandat untuk lima tahun berikutnya," katanya.

Di sisi lain, dia mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menjaga demokrasi. Selama kepemimpinannya, menurut dia, tidak ada seorangpun warga negara Indonesia yang dijatuhi hukuman karena mengkritik atau bahkan menghina Presiden Prabowo.