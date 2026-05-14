Tanggapi 'Surat Cinta' Kamar Dagang China, Purbaya: Kami Dahulukan Kepentingan Nasional!

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara menanggapi 'surat cinta' berisi protes keras yang dilayangkan Kamar Dagang China atau China Chamber of Commerce kepada Presiden Prabowo Subianto. Purbaya menegaskan bahwa rentetan kebijakan fiskal dan moneter yang diambil pemerintah saat ini semata-mata demi melindungi kepentingan nasional.

Salah satu poin krusial yang diprotes pengusaha Negeri Tirai Bambu tersebut adalah aturan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA). Mereka keberatan dengan kewajiban menempatkan 50 persen pendapatan devisa di perbankan dalam negeri selama minimal satu tahun yang akan berlaku per 1 Juni 2026.

Menanggapi hal itu, Purbaya menyebut para investor seharusnya tidak perlu panik. Menurutnya, kebijakan tersebut telah dirancang dengan mempertimbangkan fleksibilitas bagi para pelaku usaha.

"Kalau perusahaan nanti yang tidak pinjam uang di Indonesia, terbebas dari DHE SDA. Ada pengecualian seperti itu. Jadi harusnya China tidak ada masalah," tegas Purbaya.

Sentil Praktik Bisnis Ilegal

Tak hanya bertahan, Purbaya justru melancarkan "serangan balik" terhadap para pengusaha China. Ia mengungkapkan bahwa hubungan investasi antara kedua negara adalah jalan dua arah yang harus saling menghormati aturan main.

Purbaya mengaku telah menyampaikan keluhan kepada pihak China mengenai banyaknya praktik bisnis oleh pengusaha asal negara tersebut di Indonesia yang terindikasi tidak legal.

"Saya sudah komplain ke mereka, banyak pengusaha China di sini yang juga melakukan bisnis enggak legal. Saya minta diperbaiki waktu itu, dan mereka janji akan memperingati (para pengusaha tersebut). Jadi itu dua arah sebetulnya, tidak ada masalah," tutur Purbaya dengan nada lugas.

Pajak dan Royalti: Lindungi Aset Negara

Terkait keluhan kenaikan pajak, tarif royalti mineral, hingga bea keluar yang dianggap mencekik, Bendahara Negara ini bersikap tegas. Bagi Purbaya, mineral adalah kekayaan strategis yang tidak boleh dikuras tanpa memberikan manfaat maksimal bagi negara.

Ia juga meluruskan bahwa beberapa poin yang diprotes masih dalam tahap rencana. "Belum dikenakan karena baru rencana. Biar saja (protes), tapi kami akan mementingkan kepentingan negara kita," imbuhnya.

Daftar 'Dosa' Regulasi di Mata Investor China

Sebagaimana diketahui, Kamar Dagang China mengirimkan surat yang memerinci enam poin keberatan terkait iklim investasi di Indonesia bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Berikut adalah poin-poin keberatan mereka:

Beban Fiskal: Kenaikan pajak dan royalti yang disertai inspeksi pajak agresif dengan denda mencapai puluhan juta dolar AS.

Aturan DHE SDA 50 persen dianggap melumpuhkan arus kas perusahaan jangka panjang.

Pemangkasan kuota penambangan (RKAB) hingga lebih dari 70 persen yang mengancam industri hilirisasi dan baja tahan karat.

Penegakan hukum yang dianggap berlebihan, termasuk denda rekor US$180 juta oleh Satgas PKH.

Intervensi pemerintah pada proyek PLTA besar dengan tuduhan kerusakan lingkungan dan penyebab banjir.

Izin Kerja (TKA): Pengetatan visa kerja bagi tenaga teknis dan manajerial yang dianggap semakin mahal dan rumit.

Pihak China mengklaim, kenaikan Harga Patokan Mineral (HPM) yang memasukkan unsur kobalt dan besi telah memicu lonjakan biaya produksi hingga 200 persen. Mereka memperingatkan bahwa kondisi ini mengancam nasib 400 ribu pekerja di rantai industri nikel.

Meski demikian, pemerintah Indonesia tampaknya tetap bergeming. Fokus pada hilirisasi dan kedaulatan ekonomi tetap menjadi panglima dalam kebijakan ekonomi di era Prabowo, sekalipun harus menghadapi tekanan dari mitra dagang terbesar.