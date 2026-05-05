Tanggapi Usulan Yusril, Golkar Nilai Skema Komisi Cocok untuk Pembentukan Fraksi DPR

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Muhammad Sarmuji di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025).(Foto: Inilah.com/ Reyhaanah Asya)

Partai Golkar menilai wacana ambang batas parlemen yang dikaitkan dengan jumlah komisi (alat kelengkapan dewan) di DPR lebih tepat diarahkan sebagai syarat pembentukan fraksi di parlemen, bukan sebagai parliamentary threshold dalam pemilu.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M. Sarmuji, mengatakan usulan tersebut sejalan dengan rencana perubahan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Menurut dia, pengaturan berbasis jumlah alat kelengkapan dewan (AKD) akan lebih relevan untuk kebutuhan kerja di parlemen.

“Sebenarnya ini lebih tepat sebagai syarat pembentukan fraksi, bukan ambang batas parlemen. Karena itu beliau mengusulkan perubahan UU MD3,” ujar Sarmuji kepada Inilah.com, Selasa (5/5/2026).

Ia menjelaskan, jika konsep tersebut diterapkan, Golkar mengusulkan ambang batas pembentukan fraksi ditetapkan berdasarkan jumlah AKD.

“Jika yang dimaksudkan itu maka kami mengusulkan ambang batas pembentukan fraksi sejumlah dua kali alat kelengkapan,” katanya.

Sarmuji menambahkan, usulan itu didasarkan pada pengalaman kerja di DPR, di mana partai dengan jumlah kursi terbatas justru menghadapi beban kerja yang lebih berat.

“Berdasarkan pengalaman, anggota DPR dari partai yang punya sedikit kursi justru paling sibuk karena sering jadwal rapat secara bersamaan antara komisi dan alat kelengkapan lain seperti baleg, banggar atau AKD yang lain,” ucap dia.

Di sisi lain, terkait ambang batas parlemen dalam pemilu, Golkar mengusulkan angka yang tidak terlalu tinggi namun tetap mendorong penyederhanaan partai politik di parlemen.

“Untuk ambang batas parlemen kami mengusulkan angka yang moderat saja yaitu 5 persen, sedikit di atas ambang batas parlemen di pemilu lalu,” tutur Sarmuji.

Sebelumnya, Menko Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengusulkan agar jumlah komisi di DPR RI dijadikan acuan ambang batas parlemen bagi partai politik peserta pemilu.

Ia menyebut setiap partai politik perlu memperoleh minimal 13 kursi di DPR RI, sesuai jumlah komisi yang saat ini berjumlah 13.

“Misalnya yang dijadikan acuan adalah berapa komisi yang ada di DPR. Itu seyogianya diatur dalam undang-undang,” kata Yusril.

Menurut Yusril, partai yang tidak mencapai ambang tersebut dapat membentuk koalisi atau bergabung dengan fraksi lain, sehingga tidak ada suara pemilih yang hilang.

