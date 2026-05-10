Tangguh Hadapi Fluktuasi, Pertamina Training and Consulting Cetak Laba Rp152,9 Miliar di RUPS 2025

PT Pertamina Training and Consulting (PTC) sukses gelar RUPS Tahun Buku 2025.

Di tengah dinamika industri yang penuh fluktuasi, PT Pertamina Training and Consulting (PTC) membuktikan ketangguhannya. Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2025 yang digelar di Ballroom Sustainability PTC, Gedung Oil Centre, Jakarta, Kamis (7/5/2026), anak usaha Pertamina ini pamer kinerja moncer dengan catatan laba bersih yang tumbuh positif.

PTC berhasil membukukan laba audited tahun 2025 sebesar Rp152,9 miliar. Angka ini mencerminkan pertumbuhan sebesar 1,04 persen dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Sebuah sinyal kuat bahwa transformasi adaptif yang dijalankan perusahaan berada di jalur yang tepat.

Efisiensi Pajak dan Dominasi Bisnis Manpower

Tak hanya soal laba, manajemen PTC juga menunjukkan kemahiran dalam pengelolaan aspek finansial strategis. Hal ini terlihat dari Effectiveness Tax Ratio (ETR) yang terjaga konsisten di level 23,3 persen, melampaui target yang dipatok dalam RKAP 2025 Revisi.

Menilik lebih dalam ke pos pendapatan, lini Manpower Business masih menjadi tulang punggung utama dengan kontribusi sebesar 70,88 persen. Namun, diversifikasi bisnis PTC mulai menunjukkan tajinya. Lini Others Business—yang mencakup Consulting, Event Management, dan IT—menyumbang 21,96 persen, disusul Development Center sebesar 7,16 persen.

Komposisi ini mempertegas posisi PTC yang kian adaptif dalam merespons kebutuhan pasar yang terus berubah.

Borong Penghargaan dan Standar Internasional

Sepanjang tahun 2025, PTC tidak hanya mengejar angka, tetapi juga kualitas layanan. Sebanyak 19 penghargaan dan 9 sertifikasi standar nasional maupun internasional berhasil disabet.

Beberapa di antaranya adalah sertifikasi krusial seperti ISO 14001:2015 terkait Sistem Manajemen Lingkungan dan ISO 45001:2018 untuk Sistem Manajemen K3. Prestasi ini kian lengkap dengan raihan credit rating idA+ dari PEFINDO, yang menjadi bukti kepercayaan pasar terhadap stabilitas finansial perusahaan.

Komitmen GCG dan Dampak Sosial yang Nyata

Di sisi tata kelola, PTC membuktikan diri sebagai organisasi yang sehat. Skor Good Corporate Governance (GCG) melonjak ke angka 111,75 persen, naik 2,82 persen dari tahun sebelumnya. Capaian ini membuat PTC sukses mempertahankan kategori Leadership in Corporate Governance.

Tak berhenti di urusan internal, aspek Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) juga mencatat rapor hijau. Dengan skor Social Return on Investment (SROI) sebesar 1:4,50, artinya setiap 1 Rupiah yang diinvestasikan PTC dalam program sosial mampu menghasilkan nilai manfaat sebesar 4,50 Rupiah bagi masyarakat dan lingkungan.

Menuju Roadmap 2029

Pemaparan kinerja ini disampaikan langsung oleh Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, Amir Faisal, bersama Direktur Utama PTC, Muhammad S. Fauzani. Turut hadir perwakilan pemegang saham dari PT Pertamina (Persero), Baginda Mulia Pandapotan Saragih, serta Direktur PT Pertamina Pedeve Indonesia, Rahmi Amini.

Direktur Utama PTC, Muhammad S. Fauzani, menegaskan bahwa pencapaian tahun 2025 adalah fondasi untuk langkah yang lebih besar. Perusahaan kini bersiap mengakselerasi roadmap transformasi bertajuk “Driving Nine to Twentynine”.

"Pencapaian ini adalah indikator keselarasan strategi bisnis kami. PTC siap memperkuat kontribusi berkelanjutan, baik bagi Pertamina maupun bagi Indonesia," pungkasnya.