Tangis Clara Shinta Pecah Saat Beberkan Kronologi Dugaan Perselingkuhan Suaminya

Selebgram Clara Shinta didampingi dengan kuasa hukumnya, Sunan Kalijaga menggelar konferensi pers untuk menjelaskan kisruh rumah tangganya, usai meminta maaf kepada publik terkait unggahan video call sex (vcs) sang suami, Muhammad Alexander Assad dengan wanita lain.

"Saya amburadul banget rasanya saat itu, ada yang bertelanjang ria depan suami saya, jadi tidak bisa berpikir jernih. Itu kesalahan saya," kata Clara di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Selasa (14/4/2026).

Ketika menjelaskan kronologi kejadian, Clara sempat terdiam sesaat. Bahkan tangisnya pun pecah hingga tak kuasa untuk melanjutkan penjelasan mengenai dugaan perselingkuhan suaminya.

Sebelumnya, selebgram Clara Shinta membagikan kabar mengejutkan ke publik dengan bukti perselingkuhan sang suami, Muhammad Alexander Assad, yang terekam sedang melakukan Video Call Sex (VCS) dengan wanita lain.

Melalui akun Instagram pribadinya, Clara Shinta membongkar borok sang suami. Tak tanggung-tanggung, sebuah rekaman video memperlihatkan sang suami tengah asyik berkomunikasi tidak pantas dengan akun misterius bernama "Bella HOT".

"Aku minta maaf aku bukan oversharing, tapi kalian pasti tau rasa gemeternya kayak apa. Aku juga lagi di negara orang, aku nggak tahu harus ngapain," tulis Clara dengan nada pilu yang membuat netizen ikut merasakan sesak di dada.

Tak hanya satu, Clara berulang kali membagikan potongan foto sang suami dengan wanita seksi lain saat melakukan VCS.

Keberadaan Clara di Thailand yang awalnya dikaitkan dengan transformasi kecantikan, kini berubah menjadi panggung duka. Di saat ia berjuang untuk tampil lebih baik, sang suami justru diduga bermain api di belakangnya.