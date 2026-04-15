Tanker Raksasa Iran Tembus Selat Hormuz di Tengah Blokade Total AS

Sebuah kapal tanker raksasa Iran bermuatan 2 juta barel minyak mentah berhasil melintasi Selat Hormuz meski diancam blokade total AS. (Foto: Anadolu Agency)

Seolah menabuh genderang tantangan terhadap blokade total Amerika Serikat, sebuah kapal tanker raksasa milik Iran dilaporkan berhasil menembus perairan internasional dan memasuki wilayah kedaulatan Iran melalui Selat Hormuz, Rabu (15/4/2026).

Kantor berita Fars melaporkan bahwa supertanker yang mengangkut sekitar 2 juta barel minyak mentah tersebut berlayar tanpa upaya penyamaran sedikit pun. Kapal raksasa ini tetap mengaktifkan sistem pelacakan otomatis (Automatic Identification System/AIS) sepanjang perjalanan, sebuah manuver yang dinilai para analis sebagai pesan politik yang sangat kontras terhadap gertakan Washington.

Hingga berita ini diturunkan, otoritas Amerika Serikat belum memberikan komentar resmi terkait keberhasilan kapal tersebut melewati barikade mereka.

Klaim Blokade Total CENTCOM

Kejadian ini menjadi pukulan telak bagi klaim Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM). Sebelumnya, CENTCOM menyatakan bahwa pasukan mereka telah "sepenuhnya menghentikan" seluruh aktivitas perdagangan maritim yang menuju maupun berasal dari Iran.

Langkah drastis ini diberlakukan terhadap semua kapal dari negara mana pun yang melintas di kawasan Teluk Persia dan Teluk Oman. Namun, di tengah ketegasan tersebut, Komandan CENTCOM Laksamana Brad Cooper sempat memberikan catatan bahwa pihaknya tidak akan menghalangi 'kebebasan navigasi' bagi kapal-kapal yang menuju atau berasal dari pelabuhan non-Iran.

Dampak Gagalnya Diplomasi Islamabad

Blokade laut oleh AS ini merupakan buntut langsung dari gagalnya negosiasi tingkat tinggi antara AS dan Iran di Islamabad, Pakistan, pada akhir pekan lalu. Pertemuan tersebut sedianya ditujukan untuk mencari jalan keluar guna mengakhiri perang yang telah meletus sejak 28 Februari 2026.

Tanpa adanya kesepakatan di meja perundingan, Washington memilih jalur tekanan maksimal melalui isolasi maritim. Namun, keberhasilan masuknya supertanker Iran kali ini menunjukkan bahwa blokade tersebut masih memiliki celah atau justru sedang diuji secara langsung oleh Teheran.

Dunia kini menanti apakah langkah berani Iran ini akan memicu respons militer lebih lanjut dari armada laut AS yang bersiaga di kawasan tersebut, atau justru membuka babak baru dalam eskalasi konflik di Selat Hormuz.