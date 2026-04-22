Tanpa Alcaraz-Djokovic, Sinner Bakal Mudah Juara di Madrid?

Jannik Sinner dari Italia merayakan kemenangan atas Francisco Cerundolo dari Argentina selama pertandingan Babak 16 Besar Tunggal Putra pada Hari Kesembilan Internazionali BNL D'Italia 2025 di Foro Italico pada tanggal 13 Mei 2025 di Roma, Italia. (Foto: Silvia Lore/Getty Images)

Jannik Sinner tampaknya tidak akan mudah mengangkat trofi Mutua Madrid Open 2026 meski tanpa Novak Djokovic dan Carlos Alcaraz yang mundur karena cedera.

Petenis nomor 1 dunia itu akan menghadapi tantangan baru di turnamen ATP Masters 1000 tersebut.

Salah satu pemain yang mungkin akan dihadapi Sinner di Madrid adalah Arthur Fils, yang baru saja meraih gelar ATP 500 ketiganya di Barcelona pekan lalu.

"Dia bermain tenis luar biasa. Sangat, sangat fokus pada apa yang harus dia lakukan dan secara fisik sangat kuat," kata Sinner tentang Fils dalam wawancara praturnamen Madrid Open dikutip dari ATP, Rabu.

"Dan dia menunjukkan konsistensi yang sangat baik di semua aspek, lapangan keras, lapangan tanah liat, dan kemenangan di Barcelona sekarang akan memberinya banyak kepercayaan diri untuk bermain bagus di sini."

Setelah memenangi gelar ATP Masters 1000 pertamanya di lapangan tanah liat awal bulan ini di Monte-Carlo, Sinner kini mengejar tonggak sejarah lain sebagai unggulan teratas di Madrid.

Petenis berusia 24 tahun itu belum pernah melaju lebih jauh dari perempat final di turnamen tersebut, dan kondisi unik di ibu kota Spanyol menghadirkan ujian baru, bahkan untuk pemain yang sedang dalam performa terbaik sekalipun.

"Saya pikir di sini gaya bermainnya sangat unik," kata Sinner.

"Lokasinya sangat tinggi dan terkadang berangin, jadi sangat sulit untuk bermain. Tapi saya pikir setiap jenis lapangan tanah liat dapat membantu saya dalam upaya meningkatkan kemampuan sebagai pemain."

"Di sini, mungkin ini salah satu yang paling menantang karena beberapa hal dan juga tergantung pada siapa lawan yang Anda hadapi. Anda harus beradaptasi," ujar petenis Italia itu.

"Tapi saya belum pernah bermain bagus di sini, jadi mari kita lihat bagaimana hasilnya tahun ini. Tapi saya sangat senang berada di sini."

Sejak kekalahannya di perempat final melawan Jakub Mensik di Doha pada Februari, Sinner telah memenangi 17 pertandingan berturut-turut, meraih gelar di Indian Wells, Miami, dan Monte-Carlo.

Kini ia memiliki kesempatan untuk meraih gelar Masters 1000 kelima berturut-turut, terhitung sejak Paris musim lalu.

Namun, Sinner memiliki catatan 6-2 di Madrid, menurut indeks menang/kalah ATP, setelah mencapai perempat final pada penampilan terakhirnya pada 2024, ketika ia mengundurkan diri sebelum pertandingan melawan Felix Auger-Aliassime.

Turnamen Mutua Madrid Open berlangsung dari 22 April hingga 3 Mei di Caja Magica, di mana Sinner akan berupaya melanjutkan dominasinya baru-baru ini.