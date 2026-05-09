Tanpa Protokol Ketat, Prabowo Temui Prajurit Penjaga Perbatasan di Pulau Miangas

Presiden Prabowo Subianto (kiri) didampingi oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin (kanan) mengecek kondisi Pos TNI AD (Posad) Miangas di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Sabtu (9/5/2026). (Foto: Antara/HO-BPMI Sekretariat Presiden)

Presiden Prabowo Subianto spontan memerintahkan mobil yang membawanya berhenti saat dalam perjalanan menuju lokasi kunjungan kerjanya di Pulau Miangas, Sulawesi Utara, untuk menemui prajurit-prajurit TNI yang berjaga di Pos TNI Angkatan Darat (Posad) Miangas, Sabtu (9/5/2026).

Dalam rangkaian kunjungan kerja (kunker) Presiden di Pulau Miangas, Sabtu, Sekretariat Presiden dalam siaran resminya yang dikonfirmasi di Jakarta, menjelaskan tidak ada agenda resmi ke Posad Miangas.

Walaupun demikian, saat mobil kepresidenan melintas, dua prajurit yang berjaga langsung memberikan salam hormatnya. Kala melihat itu, Presiden Prabowo pun memerintahkan laju kendaraan dihentikan. Presiden turun dan menghampiri dua prajurit yang berjaga di Posad Miangas saat itu.

Presiden kemudian menyapa dua prajurit tersebut, yaitu Sersan Dua (Serda) Alan Mandibo dari Batalyon Zeni Tempur (Yonzipur) 19/Yudha Karya Nyata dan Prajurit Kepala Armoko dari Komando Resor Militer (Korem) 131/Santiago. Keduanya telah bertugas di Pulau Miangas selama 11 bulan menjaga wilayah paling utara Indonesia yang berbatasan langsung dengan Filipina.

"Rasanya berbicara langsung dengan Bapak (Presiden), kami merasa suatu kebanggaan buat kami tersendiri sebagai prajurit. Karena ini pertama kali kami bertemu dengan Bapak secara langsung, dengan menyapa, terus bersalaman, serta berbincang-bincang sedikit, dan juga menunjukkan barak atau pos kami (kepada Presiden)," kata Serda Alan Mandibo sebagaimana dikutip dari siaran resmi Sekretariat Presiden.

Dari beberapa foto yang disiarkan oleh Sekretariat Presiden, Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengecek langsung kondisi markas Posad Miangas. Presiden Prabowo juga melihat langsung rencana kegiatan dan laporan kegiatan prajurit TNI AD di Miangas, yang tergabung dalam Satuan Tugas Pengamanan Pulau Terluar (Satgas Pam Puter).

Di Posad Miangas, Presiden Prabowo pun menanyakan kehidupan sehari-hari para prajurit saat bertugas, termasuk kebutuhan air bersih mereka.

"Yang ditanyakan oleh Bapak Presiden, yaitu mengenai sumber air kami, yaitu untuk kebutuhan sehari-hari kami buat masak, dan juga untuk mandi dan mencuci. Kami menjawab, kami punya sumur, dan sumurnya bersih," ujar dia.

Dalam pertemuan yang sama, Presiden Prabowo juga menanyakan masa penugasan dua prajurit itu di Miangas, kemudian kondisi keluarga dua prajurit tersebut. Bagi Alan dan Armoko, perhatian yang diberikan oleh Presiden Prabowo itu meninggalkan kesan mendalam. Prabowo, di mata Alan dan Armoko, merupakan sosok pemimpin yang tegas, tetapi dekat dengan prajurit di lapangan.

"Bapak (Presiden) orangnya tegas, terus perhatian sama anggota, dan juga menurut saya, Bapak, orangnya sangat peduli, sehingga tadi (saat) pertama datang, langsung singgah dan menuju pos kami," kata Serda Alan.

Alan pun mengaku dirinya tak pernah membayangkan dan menyangka pertemuan tatap mata dengan Presiden akan dialami oleh dirinya di Pulau Miangas, tempat penugasan yang berada di ujung utara Indonesia dan sangat jauh dari ibu kota.

"Kami tidak menyangka sama sekali, tidak menyangka dapat bertatap muka langsung dengan Bapak Presiden," ujar Serda Alan.

Presiden Prabowo merupakan presiden kedua yang berkunjung ke Miangas setelah Presiden Ke-7 Joko Widodo.

