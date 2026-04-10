Tanpa Shayne dan Jordi Amat, Persija Wajib Kalahkan Persebaya demi Kejar Persib

Persija Jakarta sedang tidak baik-baik saja jelang duel big match melawan Persebaya Surabaya, Sabtu besok. Harapan melihat Shayne Pattynama beraksi di pekan ke-27 Super League 2025/2026 harus pupus karena pemain keturunan itu terkapar sakit.

Pelatih Mauricio Souza mengungkapkan hal itu dalam sesi jumpa pers di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Jumat (10/4/2026). Selain Shayne, Persija juga kehilangan Jordi Amat yang terkena kartu merah dan Thales Lira yang menjalani sanksi akumulasi kartu.

"Kami punya beberapa masalah untuk pertandingan besok. Ada beberapa pemain yang tidak bisa bermain. Shayne mengalami flu yang sangat parah, jadi juga tidak bisa bermain. Kami punya beberapa pemain penting yang absen di pertandingan ini," kata Souza.

Kehilangan sejumlah pilar utama menjadi tantangan berat bagi Souza, mengingat performa tim sedang menurun setelah gagal meraih hasil maksimal dalam tiga laga terakhir. Terakhir, Macan Kemayoran kalah 2-3 dari Bhayangkara Presisi Lampung FC. Meski skuat pincang, Souza memastikan persiapan tim tetap berjalan sesuai rencana.

"Tetapi dalam apa yang kami rencanakan untuk minggu ini, kami berhasil menjalankan semuanya. Kami tahu bahwa kami perlu segera memberikan respons kepada para pendukung," ujarnya.

Souza menambahkan bahwa Rizky Ridho dan kolega tetap memiliki motivasi tinggi untuk kembali ke jalur kemenangan. Ia berharap timnya mampu memberikan performa terbaik di hadapan pendukung sendiri.

"Para pemain menyadari hal itu dan termotivasi untuk pertandingan besok. Jadi saya benar-benar berharap besok kami bisa memainkan pertandingan yang hebat dan kembali meraih kemenangan," tutur Souza.

Kemenangan dalam laga kontra Persebaya sangat krusial bagi posisi Persija di klasemen. Saat ini mereka menempati peringkat ketiga dengan 52 poin, tertinggal lima poin dari Borneo FC di posisi kedua dan terpaut sembilan poin dari Persib di puncak klasemen. Tambahan tiga poin dibutuhkan untuk menjaga peluang mereka dalam perburuan gelar juara musim ini.