Tanpa Tersangka Sipil, Kasus Andrie Yunus tak Bisa Masuk Peradilan Koneksitas

Ukuran Font Kecil Besar

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra memastikan persidangan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, sepenuhnya berada di bawah ranah peradilan militer. Hal ini merujuk pada ketentuan UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Yusril menjelaskan, status peradilan militer tetap berlaku selama belum ditemukan tersangka dari kalangan sipil dalam kasus tersebut.

"Kalau sekarang, karena belum ditemukan adanya tersangka dari kalangan sipil, maka pengadilannya sepenuhnya adalah Pengadilan Militer. Dan ini sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang Peradilan Militer sendiri yang tegas mengatakan bahwa setiap orang yang menjadi anggota aktif TNI itu apa pun jenis kejahatan yang dia lakukan ketika diadili di pengadilan pidana, maka pengadilannya adalah Pengadilan Militer," kata Yusril, Jumat (10/4/2026).

Menurut Yusril, meskipun sebuah tindak pidana masuk dalam kategori pidana umum, anggota TNI tetap akan diadili di pengadilan militer kecuali ada revisi pada undang-undang terkait. Ia menyebut gagasan pembagian porsi peradilan sudah ada sejak dirinya menjabat Menteri Kehakiman pada 2004, namun belum ada tindak lanjut legislasi hingga sekarang.

"Kalau yang dilakukan kejahatan itu adalah lebih banyak menyangkut militer, maka diadili oleh Pengadilan Militer. Tapi kalau misalnya lebih banyak pidana umumnya, maka akan diadili oleh pidana umum ya. Tetapi itu baru berlaku apabila sudah ada revisi terhadap Undang-Undang Peradilan Militer," ujarnya.

Ia menambahkan, mekanisme koneksitas yang diatur dalam KUHAP baru bisa diterapkan jika terdapat perpaduan tersangka antara militer dan sipil. Tanpa keterlibatan sipil, kewenangan absolut tetap berada di institusi militer.

"Jadi sekarang ini ada ketentuan KUHAP tentang koneksitas ya, yang kemarin didiskusikan kalau sekiranya ada tersangka militer dan tersangka sipilnya. Tapi sampai hari ini belum ditemukan tersangka sipil, maka sepenuhnya akan menjadi kewenangan bagi peradilan militer," pungkas Yusril.

