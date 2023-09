Tantang Bermanuver dengan Honda Brio, HPM Gelar Ajang BSC 2022

Honda Prospect Motor (HPM) bekerja sama dengan Ikatan Motor Indonesia (IMI) menggelar ajang Brio Slalom Challenge (BSC) 2022. Ini adalah kompetisi keterampilan mengemudi yang dapat diikuti oleh pecinta slalom dari komunitas hingga profesional.

Pada ajang BSC 2022, peserta ditantang untuk bermanuver dengan Honda Brio miliknya melalui berbagai track dan rintangan melakukan atraksi slalom. Setiap peserta yang mampu mencatatkan waktu tercepat di kelasnya akan keluar sebagai juara dengan total hadiah Rp60 juta.

Peserta akan dibagi ke dalam dua kategori dimana pada kategori Community akan diikuti oleh peslalom amatir, pengguna Honda Brio yang belum pernah mengikuti kejuaraan slalom secara profesional. Sedangkan kategori Professional Class akan diikuti oleh para slalom racer yang telah memiliki pengalaman, ikut serta pada kejuaraan slalom secara profesional.

Ajang kompetisi ini terbuka untuk umum dari berbagai kalangan di mana peserta wajib menggunakan kendaraan Honda Brio generasi kedua (CVT/MT) yang diproduksi oleh HPM.

Adapun untuk kelas Komunitas akan dikategorisasi mulai dari; Fun Drive, Exciting Drive hingga Performance Drive sedangkan kelas Profesional dikategorisasi mulai dari; On Fire Brio, Rockin’ Brio, dan Super Brio.

Di samping itu, terdapat pula kategori spesial yang juga ikut diperlombakan di mana peserta berhak mendapatkan hadiah tambahan sebesar Rp2 juta mulai dari; Babe Driver, The Most Consistency, The Most Accurate Time, The Stylish Finish hingga King of Brio (khusus untuk kategori komunitas) di mana peserta berhak untuk mendapatkan hadiah tambahan Rp4 juta.

Rangkaian seri BSC 2022 dimulai pada Sabtu, 14 Mei 2022 bertempat di Edutown Arena, BSD City, Tangerang, Banten. Setelah itu diikuti di berbagai kota besar lainnya seperti di kota Bandung, Semarang, dan Surabaya.

Sebelumnya, Honda telah mengundang komunitas Honda Brio serta para pecinta slalom dalam acara sosialisasi dan talkshow yang digelar di Dreams Café, Senayan Park, Jakarta, pada 23 April lalu sekaligus dibukanya pendaftaran untuk kompetisi BSC 2022 serta sosialisasi mengenai BSC, talkshow, dan coaching clinic bersama pembalap slalom Honda Racing Indonesia.

"Melalui Brio Slalom Challenge, kami ingin terus menyebarkan kecintaan terhadap ajang balap kepada lebih banyak orang dengan cara yang aman dan menyenangkan. Didukung oleh ketangguhan dan kelincahan Honda Brio serta pembagian kelas mulai amatir hingga profesional, setiap orang dapat berkompetisi di ajang ini dan berkesempatan untuk menjadi juara, sejalan dengan semangat Everyone Can Race yang kami usung," papar Business Innovation and Sales & Marketing Director HPM Yusak Billy.

Sebelumnya, HPM pernah menggelar acara serupa, yakni Brio Saturday Night Challenge pada tahun 2013 dan 2019 masing-masing sebanyak 3 seri dan 4 seri di Jakarta dan di kota lainnya seperti Bandung dan Surabaya.

Adapun Informasi lengkap mengenai tata cara dan regulasi Brio Slalom Challenge dapat dilihat di www.honda-indonesia.com/bsc.