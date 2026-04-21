Target Kemiskinan Nol 2026, Wamensos Ajak Pemda dan Swasta Perkuat Sinergi

Peluncuran program CSR dan Pengembangan Desa Berkelanjutan Awards 2026 di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Selasa (21/4/2026).(Foto: kemensos)

Wamensos RI Agus Jabo Priyono menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri peluncuran program CSR dan Pengembangan Desa Berkelanjutan Awards 2026 di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Selasa (21/4/2026).

Dalam pernyataannya, Agus Jabo menekankan bahwa penanganan kemiskinan tidak bisa dilakukan secara parsial. Keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga sektor swasta menjadi faktor kunci untuk mencapai target nasional sebagaimana diarahkan oleh Prabowo Subianto.

“Kolaborasi menjadi keharusan. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Semua elemen, termasuk pemerintah desa, harus bergerak bersama untuk menghapus kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem,” ujarnya.

Ia menambahkan, tahun 2026 menjadi momentum penting untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan. Pemerintah menargetkan upaya pengentasan kemiskinan dapat dituntaskan melalui pendekatan terintegrasi yang berbasis pemberdayaan masyarakat.

Salah satu strategi utama yang kini didorong adalah penguatan ekonomi desa. Menurut Agus Jabo, desa memiliki potensi besar yang selama ini belum sepenuhnya dimaksimalkan. Dengan pengelolaan yang tepat, desa dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

“Pemberdayaan desa bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga bagaimana menggerakkan ekonomi lokal agar masyarakat bisa mandiri,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Agus Jabo juga menyerahkan penghargaan kepada perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan atas capaian program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), khususnya dalam penyediaan akses air bersih bagi masyarakat desa.

Senada dengan hal itu, Yandri Susanto menyatakan bahwa sinergi antarlembaga dan sektor swasta merupakan fondasi penting dalam pembangunan desa. Ia mengapresiasi keterlibatan berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam memperkuat program desa berkelanjutan.

“Kerja sama yang kuat dan bermartabat menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan desa yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Acara tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat negara, antara lain Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, Ahmad Riza Patria, Dante Saksono Harbuwono, serta Ni Luh Enik Ermawati. Kehadiran para pemangku kepentingan ini mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat agenda pembangunan inklusif berbasis desa.

Melalui pendekatan kolaboratif dan penguatan peran desa, pemerintah berharap upaya pengentasan kemiskinan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan. Program CSR yang terintegrasi dengan pembangunan desa dinilai mampu mempercepat pemerataan kesejahteraan, terutama di wilayah tertinggal dan perdesaan.