Target Rampung Juli 2026, Gus Ipul Tinjau Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen Deli Serdang

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul saat meninjau langsung proses pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di Deli Serdang. (Dokumentasi: Kemensos).

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meninjau proses pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (10/4/2026).

Ia mengatakan, pembangunan sekolah ditargetkan rampung pada Juli 2026 dan dapat langsung beroperasi.

"Sungguh saya bersyukur karena proses pembangunannya berjalan lancar dan gedung permanen ini nanti akan menampung lebih dari 1.000 siswa SD, SMP, SMA," kata Gus Ipul saat meninjau lokasi pembangunan di Tandam Hulu Satu, Hamparan Perak, Deli Serdang, Sumut.

"Kita harapkan nanti pada tahun ajaran baru di bulan Juli 2026 sudah bisa menampung lebih banyak lagi siswa Sekolah Rakyat dibanding tahun 2025," sambungnya.

Gedung permanen Sekolah Rakyat Deli Serdang yang sedang dibangun berada di atas lahan seluas 7,06 hektare. Selain asrama, ruang kelas, ruang makan, dan gedung ibadah, fasilitas lainnya yang akan tersedia di sekolah ini adalah lapangan sepak bola.

"Saya bayangkan nanti kalau sudah ada 1.000 siswa yang sekolah di sini (jenjang) SD, SMP, dan SMA. Jadi ini nanti menjadi Sekolah Rakyat Terpadu Deli Serdang," ujarnya.

Gus Ipul menyampaikan, saat ini proses pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat juga sedang dilakukan di 100 titik lainnya. Ia menyebut, dalam satu titik pembangunan melibatkan sekitar 500 pekerja.

"Itu artinya, hari ini sedang bekerja lebih dari 50 ribu pekerja yang sedang bergotong-royong bersama-sama untuk membangun gedung permanen Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia," ungkapnya.

Gus Ipul pun mengucpkam terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah menggagas program pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu atau yang disebut the invisible people.

Melalui Sekolah Rakyat diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang bisa menjadi agen perubahan.

"Ini adalah upaya mulia Bapak Presiden untuk memberikan pendidikan yang berkualitas dan nantinya diharapkan lulusan-lulusan Sekolah Rakyat menjadi agen-agen perubahan. Ada yang bisa meneruskan ke perguran tinggi, ada juga bisa yang ingin langsung bisa menjadi pekerja terampil," jelas Gus Ipul.

"Setelah lulus kita harapkan menjadi agen perubahan untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk masyarakat, dan tentunya untuk kemajuan Indonesia di masa yang akan datang," tambahnya.

Di tempat yang sama, Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Sumut Kementerian PU, Kurniawan mengatakan, ada 5 gedung permanen Sekolah Rakyat yang sedang dalam proses pembangunan di berbagai wilayah Sumatera Utara, yaitu, Kota Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Tapanuli Selatan, dan Padang Sidempuan.

"Untuk progres secara keseluruhan sudah bagus. Kami menargetkan di tanggal 20 Juli (2026) sesuai arahan Pak Menteri PU, itu mudah-mudahan sudah bisa digunakan," ujarnya.

Project Manager pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat Deli Serdang, Donny Kesuma mengungkapkan, pembangunan terbagi dalam dua zona. Zona pertama merupakan kawasan sekolah, yakni gedung SD, SMP, SMA, dan 4 gedung asrama.

Zona kedua terdiri dari pembangunan 4 gedung asrama, 2 rusun untuk guru dan 1 lapangan sepak bola.

"Per minggu ini progresnya kami di sekitar 17 persen dan kami sedang mencoba untuk mengerjakannya lebih cepat," jelas Donny.