Targetkan Pasar Asia Tenggara, Porsche Siap Rakit Mobil di Malaysia

Produsen mobil sport Jerman, Porsche, mengumumkan akan segera mendirikan pabrik perakitan di Malaysia dengan mengandeng mitra lokal sebagai bagian dari upaya untuk menguatkan posisi mereka di pasar Asia Tenggara.



Pabrik tersebut akan bertanggung jawab untuk perakitan akhir model spesifik untuk pasar lokal mulai tahun 2022 dan seterusnya. Fasilitas ini akan beroperasi bersama dengan jaringan lokasi produksi Porsche di Eropa.



"Kami beruntung karena perencanaan yang matang, pabrik-pabrik kami yang ada sekarang mampu memenuhi permintaan global saat ini dan masa depan untuk mobil kami," kata Albrecht Reimold, Member of the Executive Board for Production and Logistics Porsche AG, dalam pernyatan resminya.



"Namun, lokasi perakitan baru di Malaysia memenuhi kebutuhan pasar yang spesifik dan, meskipun merupakan proyek yang berdiri sendiri dan ukuran serta kapasitasnya sederhana, ini menandakan kesediaan kami untuk belajar dan beradaptasi dengan kondisi pasar lokal tertentu," lanjut Reimold.



Asia Tenggara mewakili lingkungan pasar yang sangat dinamis dengan potensi pertumbuhan dan inovasi yang signifikan. Porsche memperluas jejaknya di kawasan ini dengan mendirikan majelis lokal bersama dengan mitra lama Sime Darby Berhad.



Selama 10 terakhir, Porsche telah menikmati hubungan yang erat dan penuh kepercayaan dengan Sime Darby Berhad sebagai importir dan distributor eksklusif untuk merk Porsche.



Kemitraan itu ditambah dengan basis penggemar Porsche yang berkembang dan berdedikasi di Malaysia telah memberikan hasil yang mengesankan bahkan dalam kondisi yang menantang, sebagaimana tercermin dalam peningkatan 9 persen dalam pengiriman pada tahun 2020.



Dalam operasinya di Malaysia, Porsche juga menggandeng Shell untuk implementasi jaringan pengisian berkinerja tinggi.



Masih terkait pasar Asia, Porsche akan membuat pusat penelitian dan pengembangan (R&D) permanen baru di China, yang memungkinkan fokus berkelanjutan di pasar terbesar Porsche.



Berlokasi di Shanghai, pusat R&D itu diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pelanggan China dan kebutuhan mereka, dan untuk meningkatkan pengembangan produk lokal.



Hal tersebut datang sebagai tambahan untuk Porsche Digital China yang didirikan sebagai perusahaan independen awal tahun ini dan Porsche Engineering China dengan kehadirannya di pasar selama lebih dari 20 tahun.