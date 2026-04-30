Tarif Internet Indonesia Masuk Jajaran Paling Murah di Dunia

Laporan Global Broadband Price League 2026 menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tarif internet tetap termurah di dunia.

Kabar baik bagi para pemburu akses digital di Tanah Air. Di tengah upaya pemerintah mengejar pertumbuhan ekonomi lewat pemerataan akses informasi, Indonesia kini tercatat sebagai salah satu negara dengan tarif internet paling ramah di kantong.

Berdasarkan laporan terbaru Global Broadband Price League 2026, Indonesia berhasil mengamankan posisi sebagai negara dengan tarif internet tetap (fixed broadband) termurah kedua di kawasan Asia Tenggara. Posisi ini menjadi modal kuat bagi Indonesia untuk mempercepat transformasi digital nasional.

Rata-rata biaya berlangganan internet tetap di Indonesia dibanderol sebesar US$10,66 atau setara Rp184.000 per bulan. Angka ini menempatkan Indonesia tepat di bawah Vietnam yang memimpin di kawasan ASEAN dengan harga rata−rata US$10,24 (Rp177.000) per bulan.

Jauh Lebih Murah dari Tetangga

Jika dibandingkan dengan negara tetangga lainnya, gap harga yang ditawarkan Indonesia terbilang sangat signifikan. Masyarakat di Malaysia, misalnya, harus merogoh kocek jauh lebih dalam dengan rata-rata tarif US$37,98 (Rp658.000) per bulan.

Kondisi serupa terjadi di Filipina dengan tarif US$34,16 (Rp592.000) dan Singapura yang mematok harga US$30,74 (Rp533.000). Bahkan, negara seperti Kamboja dan Myanmar masih mencatatkan tarif di atas angka US$20 (Rp347.000) per bulan.

Secara global, performa Indonesia juga tak main-main. Dari ratusan negara yang disurvei, Indonesia bertengger di peringkat ke-12 sebagai negara dengan internet termurah di dunia. Sementara itu, Vietnam berada satu tingkat di atasnya pada posisi ke-11.

Negara tetangga lain justru tercecer jauh di urutan bawah dalam daftar global, seperti Singapura (67), Filipina (78), dan Malaysia (87).

Rahasia Internet Murah di Iran

Di panggung dunia, predikat juara bertahan internet termurah jatuh kepada Iran. Negara ini mematok tarif rata-rata hanya US$2,61 atau sekitar Rp45.000 saja per bulan.

Murahnya harga internet di Iran dipicu oleh dua faktor utama. Pertama, lemahnya nilai tukar mata uang real terhadap dolar AS. Kedua, adanya suntikan subsidi besar-besaran dari pemerintah untuk mendukung Jaringan Informasi Nasional (NIN), sebuah infrastruktur intranet mandiri yang beroperasi terpisah dari jalur internet global.

Menyusul Iran, terdapat Ukraina di posisi kedua dengan tarif US$5,35 (Rp93.000), disusul oleh Ethiopia, Bangladesh, dan Mongolia di jajaran lima besar dunia.

Laporan ini menegaskan bahwa tarif yang terjangkau merupakan kunci utama dalam membuka akses ekonomi bagi masyarakat luas. Bagi Indonesia, mempertahankan tren harga kompetitif sembari terus memperbaiki kualitas infrastruktur adalah tantangan sekaligus peluang besar untuk mendongkrak daya saing digital di masa depan.