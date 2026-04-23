8 Tas Hermès Termahal, Harganya Capai Ratusan Miliar

Dari semua aksesoris, tas menjadi barang yang paling disukai oleh para wanita, khususnya tas tangan yang punya desain yang cantik.

Salah satu merek tas yang paling disegani dan menjadi impian banyak wanita dunia saat ini adalah Hermes.

Selain menjadi simbol kemewahan, tas Hermes terkenal dengan kualitas materialnya yang terbaik karena proses pembuatannya dibuat dengan tangan oleh para pengrajin handal.

Itulah sebabnya harga tas Hermes bisa tembus miliaran hingga ratusan miliar rupiah.

Kok Bisa Tas Hermes Sangat Mahal?

1. Material Berkualitas

Material yang digunakan pada setiap koleksinya menggunakan kulit-kulit dari binatang eksotis seperti burung unta, alligator, atau budaya.

Sementara untuk bagian aksesoris logam, biasanya dilapisi oleh palladium atau emas yang dikerjakan secara manual.

2. Handmade

Berbeda dengan barang pada umumnya, barang-barang Hermes dibuat sepenuhnya dengan tangan atau handmade oleh satu orang perajin.

Berdasarkan sumber yang beredar, proses pengerjaan untuk sebuah tas Kelly saja membutuhkan waktu sekitar 20 jam, di mana empat jam hanya untuk mengerjakan bagian pegangannya saja.

Sementara untuk koleksi Birkin bisa memakan waktu sekitar 18-20 jam, tergantung ukuran dan materialnya.

Di luar itu, Hermes punya satu teknik jahitan ikoniknya, yakni saddle stitch, di mana dua jarum menyilang di setiap lubang jahitan agar tidak terurai meski salah satu benangnya putus.

3. Layanan Purna Jual

Hermes membuat layanan purna jual yang membuat pelanggannya setia membeli produk-produk keluaran terbaru setiap tahunnya.

Dengan harga yang begitu tinggi, pelanggan masih bisa mendapatkan pelayanan ekstra dari Hermes berupa perbaikan tas oleh para perajin internalnya.

Layanan restorasi inilah yang membuat tas Hermes berusia panjang dan bisa dijadikan sebagai investasi menarik untuk jangka panjang.

Deretan Tas Hermes Termahal di Dunia

1. Jane Birkin’s Original Birkin Bag - US$10,1 juta

Jane Birkin’s Original Birkin Bag (Foto: Sotheby's)

Jane Birkin’s Original merupakan koleksi Birkin pertama milik Jane Birkin, sang legenda yang menjadi inspirasi lahirnya koleksi tas Birkin.

Tas ini dibuat langsung oleh Hermes pada tahun 1985. Keunikannya terletak pada aksesoris kuningan berlapis emas, cincin logam tertutup, serta inisial nama Jane, “J.B” pada bagian penutup depannya.

Tas Hermes paling mahal yang muncul di balai lelang pada Juli 2025 ini berhasil terjual seharga US$10,1 juta alias Rp173,18 miliar setelah persaingan sengit antara sembilan kolektor tas Hermes dari berbagai dunia.

2. Le Birkin Voyageur - US$2,9 juta

Le Birkin Voyageur (Foto: Sotheby's)

Le Birkin Voyageur merupakan tas Birkin yang sangat personal milik Jane Birkin. Pada Desember 2025 silam, tas ini berhasil terjual di Abu Dhabi dengan harga US$2,9 juta atau sekitar Rp49 miliar.

Hal yang membuat tas ini bernilai tinggi adalah bekas pemakaian harian Janes yang terlihat sering menggunakan tas ini.

3. Himalaya Birkin - US$150 ribu - US$450 ribu

Himalaya Birkin (Foto: Sotheby's)

Himalaya Birkin adalah salah satu koleksi tas Hermes yang paling diincar kolektor dunia. Pada tahun 2022 melalui balai lelang Sotheby’s, salah satu unitnya terjual seharga US$450 juta atau sekitar Rp7,7 miliar.

Daya tarik utama tas ini adalah menggunakan kulit buaya Niloticus dan diwarnai dengan gradasi putih ke-abu-abuan yang khas.

Untuk meningkatkan estetikanya, tas ini dilengkapi dengan aksesoris emas putih 18 karat dan gembok yang mengandung 68,4 gram emas putih dan 40 berlian seberat 1,64 karat.

4. Birkin Faubourg - US$160 ribu - US$300 ribu

Birkin Faubourg (Foto: Sotheby's)

Hermès Faubourg Birkin adalah tas Birkin edisi terbatas yang dirilis pada tahun 2019. Tas ini dibuat sebagai penghormatan terhadap butik utama Hermes yang terletak di Jalan Rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris.

Desain tas ini sangat unik karena menyerupai fasad bangunan butiknya, lengkap dengan tiga jendela berkanopi oranye, gantungan kunci yang berbentuk tas belanja Hermes, dan pegangan yang terbuat dari kulit aligator.

Versi Snow Birkin Faubourg menjadi varian termahal yang pernah terjual seharga US$300 ribu (sekitar Rp5,14 miliar) pada tahun 2022.

5. Diamond Birkin - US$65 ribu - US$200 ribu

Diamond Birkin (Foto: Sotheby's)

Diamond Birkin sering dianggap sebagai “saudara” dari Diamond Himalaya dengan perbedaan utama pada pengolahan kulit buaya eksotisnya.

Diamond Birkin sendiri diproduksi dalam berbagai ukuran, mulai dari 25, 30, 35, dan 40 sentimeter, dengan pilihan warna mulai dari merah muda, merah, cokelat, hitam, dan masih banyak lainnya.

Harga tasnya sendiri bervariasi tergantung pada ukuran dan warna. Namun di pasar barang bekas, rata-rata tas Diamond Birkin dijual di rentang harga US$65 ribu hingga US$200 ribu (sekitar Rp1,11 miliar hingga Rp3,42 miliar).

6. Birkin 20 Alligator - US$75 ribu - US$115 ribu

Birkin 20 Alligator (Foto: Sotheby's)

Birkin 20 Alligator dirilis pada tahun 2023 yang menggunakan material Matte Alligator.

Tas ini pertama kali muncul di balai lelang Sotheby’s Hong Kong pada Oktober 2023 dan terjual di harga 889.000 HKD atau US$115.570, sekitar Rp1,98 miliar.

7. Metallic Birkin - US$55 ribu - US$100 ribu

Metallic Birkin (Foto: Sotheby's)

Metallic Birkin adalah koleksi tas edisi terbatas Hermes yang dirilis pada tahun 2005. Tas tangan ini hadir dalam dua pilihan warna, yaitu perak dan perunggu.

Desain tas ini terinspirasi dari dekorasi jendela toko hasil karya Leila Menchari untuk butik utama Hermes di Jalan Rue de Faubourg Saint-Honoré, Paris.

Dalam balai lelang Sotheby’s, Metallic Birkin terjual seharga US$139.230 (sekitar Rp2,38 miliar) pada tahun 2022.

8. Ombre Lizard Birkin - US$40 ribu - US$80 ribu

Ombre Lizard Birkin (Foto: Sotheby's)

Ombre Birkin adalah koleksi Hermes yang jarang ditemukan karena menggunakan material kulit kadal (lizard skin).

Tas ini pernah terjual seharga US$137.500 (sekitar Rp2,35 miliar) pada tahun 2020. Namun sejak itu, harganya mengalami penurunan hingga kondisi bekas di pasaran saat ini di kisaran angka US$40.000 (setara Rp685 juta).