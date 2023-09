TASPEN Borong 4 Penghargaan ICEA 2022

PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri atau TASPEN, menyabet empat penghargaan pada ajang Indonesia CSR Excellence Award atau ICEA 2022.

Dalam ajang ini, TASPEN memenangkan kategori Best CSR Program Based on Digital Culture, Best in CSR for Main Stake Holder Community, Best in MSME Best CSR in MSME (UKM) Program dan The Best Leadership Focus on CSR Program atas nama Direktur Utama TASPEN, A.N.S. Kosasih.

Penghargaan diberikan langsung oleh M Riza Damanik, Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM bidang Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan didampingi Maya Julianti selaku Ketua Penyelenggara ICEA 2022 kepada Direktur Keuangan TASPEN, Rena Latsmi Puri. Kegiatan ini dilaksanakan di Puri Ratna Ballroom, Grand Sahid Jaya Hotel, dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes) ketat.

Direktur Keuangan TASPEN, Rena Latsmi Puri mengatakan, penghargaan ini merupakan hasil kerja keras perseroan sebagai perusahaan yang terus memperhatikan kondisi masyarakat saat ini, khususnya di tengah pandemi COVID-19. "Penghargaan ini kami harap dapat menjadi pemicu semangat bagi TASPEN untuk terus menghadirkan program-program TJSL yang berguna bagi masyarakat dalam skala yang lebih besar. Besar harapan kami, program yang kami lakukan dapat berdampak luas kepada peserta dan masyarakat, serta menjadi partisipasi aktif TASPEN dalam menyukseskan program Pembangunan Berkelanjutan Pemerintah," kata Rena dalam keterangan persnya, Kamis (10/2/2022).

Dia menjelaskan penghargaan ini diraih berkat beberapa program TJSL unggulan TASPEN. Program tersebut antara lain Program TASPEN Peduli COVID-19 yang merupakan bantuan kesehatan penanganan COVID-19 dan bantuan ekonomi penanggulangan Covid-19. Kemudian, Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yang merupakan pendampingan Wirausaha ASN serta Pensiunan. "Ke depan, TASPEN akan terus berupaya memberikan kontribusi dan inovasi dalam program TJSL yang sejalan dengan core bisnis perusahaan dan memberikan dampak terbaik bagi seluruh masyarakat di Indonesia," kata Rena.