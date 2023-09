Tatap Babak Final America's Got Talent, Putri Ariani Siap Beri Kejutan

Putri Ariani di Live Show "America's Got Talent" Season 18 - Karpet Merah di Hotel Dena pada 5 September 2023 di Pasadena, California (Foto: Variety via Getty Images)

Solois Ariani Nisma Putri atau Putri Ariani mengaku telah menyiapkan kejutan berikutnya di babak final America's Got Talent 2023.

Usai penampilannya di semifinal dengan membawakan lagu U2 bertajuk I Still Haven't Found What I'm Looking For menuai decak kagum juri dan penonton, kini Putri tampak lebih percaya diri demi membuat hal serupa.

"Yang pasti, saya akan mempersiapkan penampilan saya di final dan kejutan selanjutnya," ucap Putri via The Buzz, dikutip Sabtu (9/9/2023).

Putri tidak menjelaskan secara detail kejutan seperti apa yang akan ia persiapkan untuk dewan juri dan penonton.

Namun yang jelas hal ini tentu patut ditunggu, apalagi penampilannya di semifinal sampai membuat keempat juri AGT, Sofia Vergara, Heidi Klum, Howie Mandel, dan Simon Cowell memberikan standing ovation.

Simon Cowell dalam kesempatan itu mengaku kehabisan kata-kata usai melihat penampilan Putri.

Hal ini pula memantik semangat gadis 17 tahun untuk kembali memberikan yang terbaik kepada dewan juri, secara khusus kepada Simon.

"Saya rasa saya sangat bangga dan bahagia karena itu berasal dari Simon. Dan saya ingin membuatnya terus bangga dengan penampilan saya," ungkap Putri.

Kiprah Putri di ajang AGT 2023 telah menjadi buah bibir. Apalagi sejak awal penampilannya di audisi, Putri telah membuat Simon jatuh hati. Putri bahkan mendapat golden buzzer.

Pada audisi tersebut, Putri menyanyikan lagu ciptaannya sendiri Loneliness dan Sorry Seems to be the Hardest karya Elton John.

"Saya tidak bisa menemukan kata yang tepat untuk mendeskripsikannya. Betapa bersyukurnya saya dan betapa indahnya momen malam ini dan sungguh luar biasa. Saya hanya merasa sangat bersyukur," ucapnya.

Selanjutnya Putri Ariani akan bersama lima kontestan lainnya seperti Mzansi Youth Choir, Lavender Darcangelo, Adrian Stoica and Hurricane, Ahren Belisle, dan Murmuration akan melanjutkan ke babak final pada Selasa (26/9/20230) waktu setempat.