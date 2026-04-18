Tavares Kecewa, Persebaya Dominan tapi Justru Kemasukan

Ukuran Font Kecil Besar

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares menilai Madura United lebih unggul dalam efektivitas permainan dengan mampu memaksimalkan peluang menjadi gol dalam laga yang berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan tim tamu.

“Pertandingan yang bagus dengan peluang bagi kedua tim, tapi mereka punya dua tembakan ke gawang dan mencetak dua gol,” kata Tavares saat konferensi pers setelah pertandingan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.

Skuad Persebaya sebenarnya mampu menciptakan sejumlah peluang, terutama pada babak pertama yang belum bisa dikonversi menjadi gol.

Sementara di babak kedua, Persebaya sempat kesulitan mengawali permainan, sebelum akhirnya mampu meningkatkan intensitas serangan dan menguasai area ofensif.

Tavares menilai anak asuhnya sudah menunjukkan perkembangan permainan dengan memanfaatkan ruang serta mengisi posisi di tiang dekat dan jauh untuk menciptakan peluang.“Kami berkembang di babak kedua, menguasai bola di area ofensif dan menciptakan beberapa peluang,” tuturnya.

Namun demikian, ia mengakui keberuntungan belum berpihak kepada tim berjuluk Bajol Ijo itu karena beberapa peluang gagal berbuah gol akibat diblok pemain bertahan lawan maupun tidak tepat sasaran.

Ia menegaskan bahwa hasil akhir pertandingan tidak selalu mencerminkan jalannya laga, mengingat Persebaya memiliki lebih banyak peluang dibandingkan Madura United.“Terkadang sepak bola seperti itu, mereka punya dua tembakan dan mencetak dua gol,” jelasnya.

Bangkit di Laga Selanjutnya

Sementara itu, kapten tim Francisco Rivera mengaku kecewa dengan hasil yang diraih, meskipun tim telah berusaha menjalankan instruksi pelatih sepanjang pertandingan.

Ia menilai Persebaya sebenarnya mampu mengontrol permainan dan menciptakan peluang, namun kegagalan dalam memanfaatkan kesempatan menjadi faktor utama kekalahan.

Meski demikian, ia memastikan tim akan segera bangkit dan fokus memperbaiki kekurangan pada laga berikutnya.“Kami akan bekerja keras minggu depan dan berjuang 100 persen,” ucapnya.