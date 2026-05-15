Tawuran dan Balap Liar Kian Menggila, DPRD Minta Pemprov tak Sekadar Razia

Sejumlah anggota Satgas Anti Tawuran melakukan patroli dengan menyisir titik-titik rawan untuk membubarkan kerumunan remaja yang terindikasi hendak melakukan tawuran di wilayah DKI Jakarta. (Foto: Humas Polda Metro Jaya)

Komisi E DPRD DKI Jakarta menilai maraknya upaya tawuran dan balap liar yang berhasil digagalkan aparat kepolisian dalam beberapa hari terakhir menjadi sinyal bahwa persoalan kenakalan remaja di ibu kota belum tertangani secara menyeluruh.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta menyatakan, langkah cepat kepolisian memang patut diapresiasi karena mampu mencegah potensi gangguan keamanan. Namun, pendekatan penegakan hukum dinilai belum cukup tanpa diimbangi upaya pencegahan yang lebih sistematis dari pemerintah daerah.

"Penindakan oleh aparat sudah berjalan baik, tetapi akar persoalan kenakalan remaja ini belum tersentuh secara optimal. Ini yang harus menjadi perhatian serius Pemprov DKI," kata anggota Komisi E, Justin Adrian Untayana, Jumat (15/5/2026).

Menurutnya, fenomena remaja yang terlibat tawuran dan balap liar tidak bisa dilepaskan dari lemahnya pengawasan lingkungan, minimnya kegiatan positif, serta kurangnya peran keluarga dan sekolah dalam membentuk karakter anak.

Justin mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperkuat program pembinaan remaja, mulai dari kegiatan olahraga, pelatihan keterampilan, hingga pengawasan berbasis komunitas di wilayah rawan.

Selain itu, koordinasi lintas instansi seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan aparat kewilayahan juga dinilai perlu ditingkatkan agar penanganan tidak bersifat parsial.

"Jangan hanya reaktif saat kejadian. Harus ada langkah preventif yang konsisten dan terukur agar anak-anak muda kita tidak terjerumus ke aktivitas yang membahayakan," terangnya.

Dirinya mengingatkan pentingnya pendekatan yang lebih edukatif dan persuasif, tanpa mengesampingkan penegakan hukum bagi pelanggaran yang masuk kategori pidana.

Dengan meningkatnya kasus serupa, DPRD berharap Pemprov DKI segera merumuskan strategi komprehensif untuk menekan kenakalan remaja sekaligus menciptakan ruang aman dan produktif bagi generasi muda di Jakarta.

