Taylor Swift Cetak Sejarah Jadi Musisi Pertama Mejeng Top 10 di Billboard Hot 100

Taylor Swift berhasil membuat sejarah baru. Ia menjadi musisi pertama dalam sejarah yang menyapu bersih top 10 tangga lagu Billboard Hot 100 lewat album ke-10 miliknya, Midnights.

Ini adalah pertama kalinya dalam 64 tahun sejarah chart bahwa seorang artis tunggal telah mengisi daftar seluruh 10 besar, kata Billboard.

Artis terakhir yang mendekati adalah Drake, yang mengambil sembilan tempat pada September 2021.

10 out of 10 of the Hot 100??? On my 10th album??? I AM IN SHAMBLES. https://t.co/q1n5Zc6pYA