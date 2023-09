Harga TBS Terjun Bebas, Gulat: Banyak Petani Sawit Stres, Teriak-teriak di Kebun

Anjloknya harga tandan buah segar (TBS) sawit hingga di bawah Rp600 per kilogram, membuat pengusaha hingga petani sawit mengalami stres berat. Teriak-teriak di kebun atau konsultasi ke dokter jiwa.

Kepada Inilah.com, Jumat (15/7/2022), Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung menceritakan tekanan berat yang dialami petani sawit. Beredar banyak video yang dilihat Gulat, menampilkan perilaku stres dari petani sawit.

"Ada yang teriak-teriak sendiri di kebun sawit. Atau enggak mau pulang, mungkin karena tak bawa uang untuk mencukupi kebutuhan di rumah. Saya kira, jumlahnya banyak sekali," ungkap Gulat.

Sejatinya, lanjut Gulat, tak hanya petani sawit yang stres, pengusaha pun sami mawon. Bahkan ada yang sudah berkonsultasi ke dokter jiwa. "Jadi, semuanya terdampak anjloknya harga TBS sawit," ungkapnya.

Gulat mengatakan, petani sawit stres karena dampak dari anjloknya harga TBS. Ketika sawit masih mahal, sekitar Rp3.500 kilogram (kg), petani sawit banyak mengajukan utang ke bank. Awalnya mereka yakin utang itu bisa dilunasi saat masa panen.

Dalam perjalanan, kata Gulat, harga TBS terjun bebas hingga Rp600 per kg. Alhasil, mereka tak mampu melunasi utang sehingga kebunnya terancam disita. "Kalau kebun disita tentunya menjadi masalah yang berat," beber Gulat.

Di Sumatra Utara, harga TBS sawit periode 13-19 Juli 2022 dipatok Rp1.345 per kg. Cuma naik Rp69 per kg dari Rp1.276 per kg pada periode 6-12 Juli 2022.

Sementara di Bengkulu, harga TBS sawit pada tingkat pabrik pengolahan naik beragam sekitar Rp50-100 per kg. Harga tertinggi sebesar Rp1.000 per kg, dan harga terendah sebesar Rp800 per kg.

Kemudian, di Kalimantan Tengah, harganya berkisar Rp1.600 per kg. Bupati Seruyan, Kalteng, Yulhaidir mengatakan harga TBS sudah disepakati bersama dan seluruh perusahaan kelapa sawit wajib membeli TBS milik pekebun swadaya.

Untuk Jambi, harga TBS sawit periode 8-14 Juli 2022 turun Rp92 per kg menjadi Rp1.284 per kg. Penetapan harga ini merupakan kesepakatan tim perumus bersama para pengusaha koperasi dan kelompok tani sawit setempat.