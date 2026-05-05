60+ Tebak-Tebakan Menjebak yang Bikin Emosi Tapi Gagal Nahan Tawa

Tebak-tebakan menjebak banyak digemari karena menghadirkan hiburan yang sekaligus mengasah cara berpikir.

Jenis teka-teki ini sering terasa menjengkelkan, tetapi justru itulah yang membuatnya lucu, jawabannya tidak terduga dan kerap melenceng dari logika umum, biasanya lewat permainan kata yang sederhana namun mengecoh.

Bagi Anda yang suka berbagi tebak-tebakan menjebak yang kocak dan bikin gemas, kumpulan pertanyaan receh dengan jawaban tak terduga ini bisa menjadi cara ringan untuk mencairkan suasana serta seru-seruan bersama teman-teman.

Tebak Tebakan Menjebak yang Lucu

Ilustrasi tebak-tebakan (Foto: Rani Sulistianti)

Berikut adalah tebak-tebakan menjebak yang dirancang untuk menguji logika sekaligus menghadirkan kejutan lucu dari jawaban yang tak terduga:

Kenapa di keyboard ada tombol bertuliskan "Enter"? Karena kalau ditulis "Entar", programnya tidak jalan-jalan. Kenapa matahari terasa makin panas? Karena dia membuka cabang di berbagai tempat. Bermain sambil kerja dan kerja sambil bermain? Itu biasanya dilakukan oleh pemusik atau atlet. Kalau gajah mati, siapa yang paling sedih? Penggali kuburnya, karena harus membuat lubang yang sangat besar. Kue apa yang bungkusnya di dalam tapi isinya di luar? Kue yang salah bikin. Binatang apa yang paling panjang? Ular yang lagi antre beras. Mana yang lebih berat, kapas 10 kg atau besi 10 kg? Sama saja, karena keduanya 10 kg. Lemari apa yang bisa masuk ke dalam kantong? Lemaribuan. Kenapa nyamuk suka menghisap darah? Karena tidak mampu membeli rokok. Apa bukti wortel bagus untuk mata? Pernah lihat kelinci pakai kacamata? "Salah" apa yang tidak bisa dipenjara? Salah urat. Masakan apa yang penuh keraguan? Masak iya sih. Jika ada 10 pejuang berperang lalu satu gugur, berapa yang kembali ke markas? 1009, karena mati satu tumbuh seribu. Benda apa yang rusak kalau dibalik? Kasur, coba saja dibalik. Apa yang punya 12 kaki dan bisa terbang? Enam ekor burung. Tamu sudah masuk tapi pemiliknya malah keluar, itu apa? Tukang becak yang sedang menarik penumpang. Siapa yang sering jadi korban pemerasan? Sapi perah. Seorang pria terjebak di gua gelap, ia punya lilin dan obor. Apa yang harus dinyalakan dulu? Korek api. Kenapa orang botak sering terlihat bahagia? Karena tidak punya beban di kepala. Kalau ada kecelakaan bus, pesawat jatuh, dan kapal tenggelam, semuanya muncul di mana? Di televisi.

Ilustrasi tebak-tebakan yang lucu (Foto: Rani Sulistianti)

Motor apa yang selalu salah? Yamaap. Penyanyi siapa yang suka bersepeda? Selena Gowes. Benda kecil apa yang bisa mengeluarkan orang? Bel rumah. Telur apa yang galak? Telur asin, karena penuh tato. Hewan apa yang kurang sopan? Kutu rambut, karena menginjak kepala orang. Kenapa orang botak terlihat bahagia? Karena tidak punya beban di kepala. Cuci apa yang tidak memakai sabun? Cuci mata. Apa bukti wortel baik untuk mata? Tidak ada kelinci yang memakai kacamata. Bahasa India untuk bumbu dapur apa? Tumbar miri jahe. Benda apa yang rusak kalau dibalik? Kasur, coba saja dibalik. Apa persamaan uang dan rahasia? Sama-sama sulit dipegang. Tari apa yang menyeramkan? Taring harimau. Masakan apa yang penuh keraguan? Masak iya sih? Artis siapa yang selalu muncul saat Lebaran? Aldi THR. Ikan apa yang punya banyak mata? Ikan teri satu kilo. Pintu apa yang tidak bisa didorong? Pintu geser. Kota mana yang isinya bapak-bapak? Purwodaddy. Sopir mana yang duduknya di belakang? Tukang becak. Negara mana yang paling penting? Urgentina. Apa beda sepatu dan jengkol? Sepatu disemir, jengkol disemur. Hewan apa yang santai? Adem ayam. Nama orang Indonesia yang mirip superhero? Suparman.

