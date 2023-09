Techno Mechanius, Anak Ketiga Elon Musk dari Grimes yang Selama Ini Dirahasiakan

Sebuah biografi terbaru mengungkapkan bahwa CEO Tesla, Elon Musk, memiliki anak ketiga dari mantan pasangannya, bintang musik elektro asal Kanada, Grimes. Anak tersebut diberi nama Techno Mechanius dan akrab disapa Tau. Menariknya, usia anak tersebut hingga kini masih dirahasiakan.

The Independent mewartakan, biografi berjudul "Elon Musk" karya Walter Isaacson ini akan dirilis pekan depan dan mengandung berbagai informasi mengejutkan tentang kehidupan pribadi miliarder eksentrik ini. Seperti dikutip dari The New York Times, Isaacson membenarkan bahwa pasangan ini telah memiliki anak ketiga.

Elon Musk, 52 tahun, menjalin hubungan asmara naik-turun dengan Grimes, yang lahir dengan nama Claire Boucher, dari tahun 2018 hingga 2022. Anak pertama pasangan ini, X Æ A-Xii atau biasa disebut X, lahir pada tahun 2020. Mereka kemudian mengumumkan kelahiran anak kedua perempuan bernama Exa Dark Sideræl Musk, dengan nama panggilan Y, pada Maret lalu. Pasangan ini dilaporkan telah berpisah tahun lalu.

Biografi ini juga mengungkap keterlibatan Elon Musk dalam perang Rusia-Ukraina. Salah satu ekstrak buku yang diperoleh oleh CNN mengungkapkan bahwa Musk memerintahkan para insinyur SpaceX untuk memutus akses Ukraina ke satelit Starlink di dekat pantai Krimea. Langkah ini diambil untuk mencegah serangan drone mendadak pada kapal perang Rusia.

Menurut sumber, drone yang dipasangi bahan peledak "kehilangan konektivitas dan mendarat dengan aman" selama upaya serangan itu. Musk sendiri mengklarifikasi melalui Twitter/X bahwa "wilayah Starlink yang bersangkutan tidak diaktifkan. SpaceX tidak menonaktifkan apa pun."

Foto terbaru yang diposting oleh Isaacson pada 6 September menunjukkan Musk bersama eksekutif Neuralink, Shivon Zilis, dan anak kembar mereka yang lahir pada November 2021. Foto ini memicu reaksi dari Grimes yang menuduh Musk tidak membiarkannya bertemu dengan anak mereka, X.

"Katakan pada Shivon untuk membuka blokir saya dan katakan pada Elon untuk membiarkan saya bertemu dengan anak saya atau tolong [sic] balas surat kuasa saya," tulis Grimes dalam sebuah cuitan yang kini telah dihapus.

Walter Isaacson menghabiskan dua tahun untuk mendalami setiap aspek kehidupan Elon Musk. Menurut penerbit Simon & Schuster, penulis itu "menghadiri pertemuannya, berjalan di pabrik-pabriknya, dan menghabiskan berjam-jam mewawancarainya, keluarganya, teman-temannya, rekan kerja, dan lawan-lawannya."