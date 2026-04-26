Tegang sampai Akhir! Fajar/Joaquin Bawa Indonesia Imbangi Thailand 2-2

Minggu, 26 April 2026 - 19:24 WIB

Fajar/joaquin bawa Indonesia imbangi Thailand 2-2 di penyisihan grup Thomas Cup 2026 (foto:PBSI)

Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com

Ukuran Font Kecil Besar

Ganda putra dadakan, Fajar Alfian/Nikolaus Joaquin sukses menyamakan skor set setelah bertarung tiga gim penuh tantangan melawan Peerathcai Sukphun/Pakkapon Teeraratsakul dalam lanjutan penyisihan grup D Thomas Cup 2026, Minggu (26/4/2026).

Bermain di Denmark, Fajar/Joaquin yang baru dipasangkan, terlambat panas sehingga tertinggal dari ganda Thailand.

Peerathcai/Pakkapon yang mendapat "angin", terus memimpin perolehan angka hingga interval.

Bahkan setelah jeda, duet Thailand itu terus memimpin dan mampu menembus pertahanan Fajar/Joaquin.

Fajar/Joaquin sempat memperkecil jarak poin menjadi 19-20, namun gagal memaksakan deuce. Gim pertama jadi milik ganda Thailand.

Gim kedua dimulai, Fajar/Joaquin tak mau ketinggalan start. Mereka mempercepat tempo dan terus menyerang pertahanan ganda Thailand.

Fajar/Joaquin mampu terus memimpin perolehan poin hingga interval, dan berlanjut hingga menutup gim kedua dengan kemenangan 21-17.

Pada gim penentuan, kejar mengejar angka terus terjadi setelah Fajar/Joaquin sempat unggul jauh hingga 18-13.

Duet Peerathcai/Pakkapon mampu memberikan tekanan hebat hingga membuat skor sama kuat di ujung laga 20-20, deuce.

Tatapan tegang terlihat jelas dari dua pasangan di lapangan yang berharap mendapatkan poin krusial untuk menutup laga.

Fajar/Joaquin akhirnya keluar sebagai pemenang setelah memastikan kemenangan 25-23.

Kemenangan Fajar/Joaquin membuat skor set menjadi imbang 2-2, dan partai penentuan akan dimainkan Zaki Ubaidillah tunggal putra.

